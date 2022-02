Hellas Verona, il riepilogo dei movimenti e la rosa aggiornata dopo la chiusura del mercato

Lunedì 31 gennaio si è conclusa la finestra di calciomercato invernale della Serie A relativa alla stagione calcistica 2021/22.

La dirigenza dell'Hellas Verona, in questa sessione, ha scelto di non privarsi dei big della squadra, mantenendo l'organico quasi inalterato. Solamente otto sono stati i movimenti concretizzati dal direttore sportivo Tony D'Amico, suddivisi equamente in quattro in entrata e quattro in uscita. Eccoli riepilogati qui di seguito, assieme ad una panoramica completa dell'attuale rosa gialloblù:

ACQUISTI

Chiesa (portiere, Trento, fine prestito), Depaoli (difensore, Sampdoria, prestito con diritto di riscatto), Retsos (difensore, Bayer Leverkusen, definitivo), Praszelik (centrocampista, Slask Wroclaw, prestito con obbligo di riscatto).

CESSIONI

Çetin (difensore, Kayserispor, prestito), Magnani (difensore, Sampdoria, prestito con diritto di riscatto), Ragusa (attaccante, Lecce, definitivo), Jocic (centrocampista, Pro Vercelli, prestito).

LA ROSA

NUMERO NOME e COGNOME NAZIONALITÀ ETÀ PRESENZE GOL PORTIERI 22 Alessandro Berardi ITA 31 1 0 12 Mattia Chiesa ITA 21 0 0 96 Lorenzo Montipò ITA 25 57 -106 1 Ivor Pandur CRO 21 7 -12 DIFENSORI 16 Nicolò Casale ITA 23 22 0 17 Federico Ceccherini ITA 29 182 2 42 Diego Coppola ITA 18 1 0 27 Pawel Dawidowicz POL 26 60 1 21 Koray Günter GER 27 90 0 45 Panagiotis Retsos GRE 23 0 0 20 Kevin Rüegg SVI 23 7 0 31 Boško Šutalo CRO 22 24 0 CENTROCAMPISTI 7 Antonin Barak CEC 27 119 24 24 Daniel Bessa BRA 29 93 5 29 Fabio Depaoli ITA 24 119 0 5 Marco Davide Faraoni ITA 30 148 14 30 Gianluca Frabotta ITA 22 16 0 78 Martin Hongla CAM 23 10 0 14 Ivan Ilic SER 20 48 3 8 Darko Lazovic SER 31 194 12 88 Mariusz Praszelik POL 21 0 0 61 Adrien Tameze CAM 27 63 3 4 Miguel Veloso POR 35 187 8 ATTACCANTI 18 Matteo Cancellieri ITA 19 8 0 10 Gianluca Caprari ITA 28 199 40 9 Nikola Kalinic CRO 34 146 44 11 Kevin Lasagna ITA 29 189 38 99 Giovanni Simeone ARG 26 201 62