Hellas Verona, dal 4 al 7 aprile arriva la mostra dedicata ai 120 anni di storia gialloblù

Dal 4 al 7 aprile si accendono le luci del Bentegodi, lo stadio che da 60 anni esatti accoglie, ogni domenica, i veronesi e la loro squadra.

Lo fa per una mostra gratuita interamente dedicata ai 120 anni dell'Hellas Verona, un'altra e tra le più importanti iniziative della società organizzate proprio per questo anniversario grazie alla preziosa collaborazione dell'Associazione Culturale Verona Hellas.

LA MOSTRA

Passeggiando in queste quattro serate, dalle 18 alle 22, tra i corridoi, gli spogliatoi e i locali interni del Bentegodi, sarà letteralmente come viaggiare nel tempo. Si partirà ovviamente dal 1903, con i leggendari studenti Liceo Classico Scipione Maffei vestiti di bianconero e capitanati dal presidente-portiere Carlo Fratta Pasini. Per poi passare, finalmente, alle prime maglie gialloblù di inizio Novecento, realizzate in tessuti oggi impensabili per le divise da gioco. Naturale poi l'approdo agli Anni Cinquanta e Sessanta, quando i gialloblù hanno mosso i primi passi nel calcio che conta. E poi i leggendari e puri Anni Settanta: Clerici, Luppi, Zigoni, Mascetti... E il decennio magico di Osvaldo Bagnoli, con lo Scudetto, le tre partecipazioni alle coppe europee. I duri Anni Novanta, i pazzi Anni Duemila, fino ad arrivare agli otto anni di Serie A dell'ultimo decennio. Uno spaccato di storia attraverso gli oggetti del desiderio e delle fantasie dei bambini e non solo: le maglie da gioco. Oltre ai tanti cimeli di grande valore che sarà possibile ammirare nel percorso.

IL TOUR GUIDATO

Oltre alla visita libera della mostra, che sarà sempre possibile nelle quattro ore giornaliere di apertura dell'impianto, si può già prenotare gratuitamente, tramite la piattaforma dedicata Eventbrite, il proprio posto per i tour guidati che avranno luogo ogni ora (alle 18, alle 19, alle 20 e alle 21) con partenza dal Cancello 25 del Bentegodi, per un'esperienza ancora più ricca di aneddoti e storia attraverso i 120 anni di storia gialloblù. I tour guidati inizialmente programmati sono finiti sold out nel giro di quattro ore, e quindi ne sono stati aperti due di nuovi alle 20 e alle 21 di mercoledì 5 aprile.