Hellas Verona-Monza, le probabili formazioni | Ngonge di nuovo dal 1', in difesa rientra Hien

Terminato il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, le squadre di Serie A tornano a tuffarsi nel campionato.

Inizia un tour de force di scontri diretti salvezza per l'Hellas di Marco Baroni, uscito dalla competizione per mano del Bologna, e atteso ora dal lunch match del Bentegodi con ospite il Monza di Raffaele Palladino. Dopo quattro sconfitte consecutive e un attacco con gol al contagocce, il tecnico avrà assoluta necessità di tornare a fare punti contro i brianzoli, in una sfida che si preannuncia tanto dura quanto importante. Fischio d'inizio in programma domani, domenica 5 novembre, alle ore 12.30.

I PRECEDENTI - Hellas Verona e Monza si sono affrontate 51 volte nella loro storia: i gialloblù hanno vinto 15 confronti mentre il Monza ne ha vinti 19, 17 invece i pareggi tra le due squadre. Il Monza è rimasto imbattuto nei due più recenti incontri contro l'Hellas in Serie A (1 vittoria e 1 pareggio), dopo che aveva perso cinque dei sette precedenti match in campionato (2 pareggi), tra Serie B e Serie C. Il Verona ha vinto sei degli ultimo otto incontri interni contro il Monza in campionato (2 pareggi), tra Serie A, B e C; tuttavia, il più recente - l'unico tra questi disputato nel massimo campionato - è terminato in parità: 1-1 lo scorso 12 marzo.

QUI HELLAS VERONA - Per la difesa gialloblù rientra Hien, che potrebbe tornare subito a occupare il suo posto al centro della linea a tre di difesa davanti a Montipò con Magnani e Dawidowicz ai suoi lati. Duda e Folorunsho in mediana, Faraoni (in ballottaggio con Terracciano) e Doig sugli esterni, Ngonge e Lazovic sulla trequarti a supporto della punta Bonazzoli (che si gioca il posto con Djuric come riferimento offensivo). Così Baroni nella conferenza stampa della vigilia: «Credo che per fare punti si passi sempre da una buona prestazione, e noi dobbiamo continuare a crescere sotto questo aspetto. Dalla prestazione passa la possibilità di fare un risultato importante, che è quello che cerchiamo e che vogliamo perché siamo i primi a essere dispiaciuti del momento che stiamo attraversando. Penso che la squadra non sbaglierà la gara dal punto di vista della prestazione. Ci siamo. Monza? Hanno giocatori importanti, basti pensare ai centrocampisti e agli esterni in rosa. È una squadra che ha una sua identità, trovata già lo scorso anno, ben allenata e che ha un buon palleggio. Abbiamo grande rispetto dell'avversario, ma domani tutti insieme dovremo dare il possibile e l'impossibile. Sfida che conta di più rispetto alle altre? Il match di domani sarà un passaggio importante, anche perché ora ci troviamo di fronte a un calendario che ci presenta delle squadre con cui dovremo confrontarci anche in classifica. Domani sarà importante e lo sappiamo. Sarà un match dalle grandi insidie, ma siamo consapevoli che dovremo dare il massimo, insieme anche al nostro pubblico. Le partite vanno giocate tutte e noi non ci tiriamo fuori da questa responsabilità. Punti lasciati per strada? Qualcosa dal punto di vista dei punti ci manca, ma in un campionato difficile come il nostro, e soprattutto all'interno del percorso di una squadra che deve salvarsi, esistono momenti come questi, e la gestione delle situazioni in questi casi è determinante. La squadra, lo staff, il Presidente e il Direttore, tutti insieme, stiamo cercando di gestire il momento. Credo sia inutile guardare ai punti persi, ma pensiamo a ciò che dobbiamo fare per guadagnarli. Hien? Isak sta bene, da mercoledì si sta allenando in gruppo. Sarà della partita, ma devo ancora valutare se dall'inizio oppure entrerà a gara in corso. Djuric-Bonazzoli coppia d'attacco definitiva? In questo momento stiamo consolidando alcune scelte. Ci sono ragazzi che stanno facendo bene, anche a Bologna ho ricevuto buone indicazioni e segnali positivi. Per domani è molto probabile che ci siano delle riconferme, ma abbiamo anche giocatori pronti a entrare a gara in corso. Trovato l'undici titolare? Assolutamente. I cambiamenti a volte sono strutturali, e quando si cambia tanto e si volta pagina serve conoscenza, c'è bisogno di capire diversi aspetti prima di trovare delle soluzioni definitive. Alcuni cambiamenti andavano in questa direzione, quella di trovare una soluzione, sia dal punto di vista dei risultati che della produzione di gioco. Ora abbiamo trovato una traccia importante su cui continuare a lavorare. Cosa serve per sbloccarsi in fase offensiva? Sviluppare una manovra più fluida, aspetto in cui stiamo migliorando perché siamo più compatti e vicini. Nelle distanze dobbiamo trovare le due fasi di gioco, e la squadra sta provando a farlo bene. In ogni caso penso che la responsabilità del gol sia di tutti, non solamente degli attaccanti. Dobbiamo lavorare anche con i centrocampisti, con gli esterni, aggredire tutte le seconde palle e tutti questi tipi di situazioni di gioco. Il problema del gol lo considero come un problema di squadra, da risolvere mettendo in pratica quello su cui lavoriamo in settimana, lavoro in cui la squadra crede».

QUI MONZA - Per la trasferta di Verona Palladino è orientato a confermare buona parte della squadra che nell'ultimo turno ha pareggiato in casa contro l'Udinese. Davanti al portiere Di Gregorio nella difesa a tre troverà così nuovamente spazio Carboni insieme a Pablo Marì e Caldirola. A centrocampo Kyriakoupolus a destra, Ciurrua a sinistra, in mezzo Gagliardini con Pessina. Sulla trequarti dietro la punta Colombo possibile il ritorno dal primo minuto di Mota Carvalho in coppia con Colpani, ma resta viva la pista Vignato. Così l'allenatore dei brianzoli sull'avversario: «Quella contro il Verona può essere una partita sporca perché l'Hellas potrebbe cercare di farci giocare male. Loro sono difficili da affrontare ma noi siamo pronti e sono convinto che faremo una grande prestazione, Adesso è il momento di far punti per arrivare al nostro obiettivo».

ARBITRO - Giuseppe Collu di Cagliari

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Folorunsho, Duda, Doig; Lazovic, Ngonge; Bonazzoli

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo