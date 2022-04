Hellas, a otto giornate dal termine Montipò sempre in testa per il Premio 'Sante Begali'

L'Hellas Verona, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso nota la situazione provvisoria relativa al Premio 'Sante Begali', il riconoscimento dedicato alla memoria del grande ex gialloblù, a lungo capitano del Verona tra il 1949 e il 1962, scomparso nel 2008 e ricordato per la grande correttezza in campo.

Dopo 30 giornate della Serie A 2021/22, Lorenzo Montipò resta leader della classifica. Il 'Begali', giunto alla tredicesima edizione, al termine della stagione verrà assegnato al calciatore gialloblu più corretto in rapporto ai minuti giocati.

Il portiere piemontese fino ad ora ha rimediato una sola ammonizione nell'arco dei 2430' giocati, restando così provvisoriamente al primo posto di questa speciale graduatoria ad otto giornate dal termine del campionato in corso. Alle spalle del numero 96, invece, Darko Lazovic conquista il secondo posto a discapito di Adrien Tameze, sceso ora sul terzo gradino del podio. Sia Lazovic che Tameze hanno ricevuto sinora due cartellini gialli, ma il numero 8 gialloblù ha rimediato le sanzioni in 2226' di gioco, mentre il centrocampista francese nei 1938' disputati.

Infine, al quarto posto e quinto posto si classificano rispettivamente Kevin Lasagna e Bosko Sutalo, entrambi senza sanzioni a referto nell'arco dei 919' di gioco il primo e dei 709' il secondo.

'PREMIO SANTE BEGALI' 2021/22 - LA CLASSIFICA

1 - Montipò

2 - Lazovic

3 - Tameze

4 - Lasagna

5 - Sutalo

'PREMIO SANTE BEGALI' - ALBO D'ORO

2009/10 Pensalfini

2010/11 Rafael

2011/12 Rafael

2012/13 Sgrigna

2013/14 Agostini

2014/15 Benussi

2015/16 Siligardi

2016/17 Bessa

2017/18 Romulo

2018/19 Di Carmine

2019/20 Silvestri

2020/21 Veloso

Ha la possibilità di aggiudicarsi il premio il giocatore che:

- non ha vinto nelle stagioni precedenti

- ha giocato almeno la metà delle partite

- non è mai stato espulso (espulsione diretta - concorre invece chi è stato espulso per somma di ammonizioni)

- è stato uno dei primi 5 in classifica finale a ricevere meno ammonizioni rispetto ai minuti giocati