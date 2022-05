Hellas Verona - Milan, le probabili formazioni | In campo i migliori

C'è grande attesa per la partita tra Hellas e Milan: per i gialloblù c'è in palio il record di punti in Serie A, mentre i rossoneri sanno che non possono fallire il colpo se vogliono giocarsela fino alla fine per lo Scudetto. Lo stadio Bentegodi sarà pieno, con tantissimi sostenitori ospiti al seguito per provare a spingere la propria squadra verso il successo, evitando che l'incubo della "fatal Verona" possa ripetersi ancora. I due allenatori Tudor e Pioli hanno pochi dubbi: nella sentita sfida in programma alle 20.45 di domani, domenica 8 maggio, scenderanno in campo i migliori a disposizione.

I PRECEDENTI - Questo sarà l’incontro numero 60 in Serie A tra Verona e Milan: nei 59 precedenti 10 vittorie dei gialloblù (l'ultima per 3 a 0 nel dicembre 2017), 21 pareggi e 28 successi rossoneri, tra cui quattro nelle ultime sei sfide in ordine di tempo. Nell'era dei tre punti a vittoria, solo una volta il Milan è riuscito a battere l'Hellas sia all'andata che al ritorno di uno stesso campionato di Serie A: nel 2001/02.

QUI HELLAS VERONA - Dopo l'esclusione di Cagliari, potrebbe ritrovare posto nel terzetto di difesa Günter, favorito su Sutalo per affiancare gli intoccabili Casale e Ceccherini. A centrocampo Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne, con in mediana Ilic e Tameze (entrambi in vantaggio su Veloso). Nessun dubbio per l'attacco: Barak e Caprari alle spalle di Simeone. Così Tudor nella conferenza stampa della vigilia: «Che partita ci aspetta? E' stata una settimana vissuta con la giusta concentrazione, in vista di una gara bella ed entusiasmante, importante per entrambe le squadre. Il Milan punta allo Scudetto, ma anche noi abbiamo i nostri obiettivi da raggiungere e giocheremo esclusivamente in quest'ottica, per noi stessi. Il Milan ha fatto un lavoro straordinario a livello di Club e di guida tecnica, faccio i complimenti a Pioli per quello che è riuscito a fare in questi tre anni. Hanno una grande fisicità e giocatori forti, quindi sarà molto dura e dovremo essere altrettanto bravi e motivati. Come sta la squadra? Stiamo bene fisicamente, e questo è un punto di forza, ma deciderò chi giocherà domani solo dopo la rifinitura. Hongla? Può essere un'opzione importante, ha fatto una grande crescita da tutti i punti di vista, mi è piaciuto sia contro l'Empoli che contro il Cagliari e può darci una mano da qui alla fine. Dawidowicz? Rientrerà tra i convocati contro il Torino. Frabotta? Sarà convocato. Le belle parole di Marcello Lippi? Nutro una stima enorme per questo allenatore che fatto la storia, è stato il mister più importante della mia carriera, quello che mi ha portato in Italia, tra le altre cose. La sua serietà e la sua cultura del lavoro sono alla base della mia formazione come allenatore, gli voglio bene anche se non ci vediamo da un po' di tempo. Sono i complimenti più belli che ho ricevuto in questi ultimi anni».

QUI MILAN - Per la cruciale trasferta di Verona, Pioli si affiderà agli undici titolari che ha più volte schierato negli ultimi mesi. Confermata la difesa a quattro con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez davanti a Maignan. Coppia Tonali-Bennacer in regia, con Kessie trequartista al posto di Brahim Diaz, affiancato a sinistra da Leao e a destra da Messias. Unica punta Giroud. Così il tecnico rossonero sulla gara con l'Hellas: «Sarà agguerrita come col Cagliari. Cercheranno di fare di tutto per batterci. Proveremo a farlo anche noi. Il reparto offensivo del Verona è molto pericoloso, noi dovremmo essere molto bravi a essere molto compatti e lucidi nel difendere, per poi recuperare palla e metterli in difficoltà».

ARBITRO - Daniele Doveri di Roma

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud.