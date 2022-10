A Verona è iniziata l'era Bocchetti: il primo step ufficiale, quello previsto contro il Milan, rappresenterà per il tecnico ex Primavera una sfida tanto stimolante quanto complessa.

Arrivato per sostituire l'esonerato Cioffi, il nuovo allenatore gialloblù cercherà di dare subito una forte scossa alla squadra, necessaria per risollevare il morale dopo quattro sconfitte consecutive. Di fronte ci saranno i rossoneri di Pioli, condizionati da diverse defezioni: De Ketelaere, Maignan, Ibrahimovic, Florenzi, Saelemaekers, Calabria e Kjaer compongono la lunga lista degli infortunati. Anche l'ambiente scaligero, d'altra parte, dovrà fare i conti con qualche indisponibilità: secondo le ultime indiscrezioni, Dawidowicz, Lazovic e Lasagna non dovrebbero riuscire a essere a disposizione, aggiungendosi così agli altri assenti Coppola e Ilic, oltre allo squalificato Ceccherini. Appuntamento a domani, domenica 16 ottobre, alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi.

I PRECEDENTI - Il Milan ha vinto cinque delle ultime sette sfide in Serie A contro il Verona (2 pareggi) e ha trovato il successo nelle ultime tre sfide contro gli scaligeri in ordine di tempo: non vince quattro gare di fila nel massimo torneo contro i gialloblù dal periodo 1978-1983. Hellas e Milan non pareggiano al Bentegodi in Serie A addirittura dall'1-1 del 17 dicembre 2000 (reti di Emiliano Bonazzoli e Massimo Ambrosini): nelle ultime otto tre successi dei padroni di casa e cinque rossoneri, inclusi gli ultimi tre in ordine di tempo.

QUI HELLAS VERONA - L'arrivo di mister Bocchetti potrebbe cambiare le carte in tavola, anche se l'assetto tattico dovrebbe rimanere bene o male lo stesso: 3-4-2-1, aggressione alta e spinta sugli esterni. Non sono dunque attesi grossi ribaltoni rispetto alle ultime gare: Hien dovrebbe affiancare Günter e Cabal in difesa, dove le scelte sono semi-obbligate viste le assenze di Ceccherini (squalificato) e Dawidowicz (infortunato). Faraoni reclama una maglia da titolare dopo la panchina di Firenze e si candida a chiudere la cerniera di centrocampo insieme a Tameze, Veloso e Doig. Opzioni limitate anche in attacco: con Lasagna di nuovo assente, Hrustic e Verdi balzano in pole per appoggiare Henry. Così il nuovo tecnico nella conferenza stampa di presentazione: «Abbiamo alcuni giocatori indisponibili tra infortunati e squalificati, ma domenica sera daremo tutto ciò che abbiamo, per noi sarà un match importante. Siamo consapevoli della forza del Milan, è una squadra che gioca per vincere ancora il campionato. Io in settimana ho lavorato sul tranquillizzare i ragazzi, provando a trasmettere loro lo spirito giusto».

QUI MILAN - Dall'infermeria rossonera non recupera nessuno degli indisponibili (Maignan, Kjaer e De Ketelaere dovrebbero rientrare con il Monza). La formazione, di conseguenza, dovrebbe essere molto simile a quella delle ultime due uscite, con innanzitutto Tatarusanu in porta, Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez in difesa. Tonali e Bennacer i due in mediana, mentre davanti resta qualche dubbio: Leao è certo del posto a sinistra, molto probabile la presenza di Brahim a destra se dovesse giocare Krunic o al centro della trequarti se dovesse esserci invece Messias. Riposerà Giroud: al suo posto Rebic è favorito su Origi. Così Pioli sull'Hellas: «La trasferta di Verona è sempre difficile da preparare perché ogni volta affrontiamo una squadra molto fisica, intensa e difficile da superare che davanti al suo pubblico si esalta. Abbiamo le nostre carte da giocare e tanta qualità da mettere in campo, dovremo preparare molto bene ogni dettaglio perché conosciamo le difficoltà che incontreremo».

ARBITRO - Davide Massa di Imperia

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Cabal; Faraoni, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Rebic