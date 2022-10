Hellas, con il Milan niente punti ma grande risposta. Bocchetti: «Con questo spirito ne perderemo poche. Fiducioso per il futuro»

Contro il Milan il Verona non raccoglie punti, ma attraverso una prestazione convincente esprime un cambio marcia importante rispetto al passato.

Più decisione, più grinta, più cattiveria: insomma, si è rivisto almeno a primo impatto quello spirito Hellas che tanto era mancato. Un incontro inaugurato dal pressing offensivo dei gialloblù, che però si lasciano sorprendere in occasione del gol rossonero: il retropassaggio sanguinoso di Hrustic finisce a Giroud, che filtra per Leao, il quale arrivato sul fondo mette al centro, trovando lo sfortunato tocco di Veloso nella porta sbagliata. Mancato il raddoppio con lo stesso Giroud, gli uomini di Pioli si vedono riagguantare dal pareggio firmato da Günter, il cui piazzato finisce in rete dopo la deviazione decisiva di Gabbia. Nella ripresa Piccoli colpisce una traversa di testa, e Tonali, all'81', si rivela ancora una volta decisivo dopo esserlo già stato nell'ultima sfida al Bentegodi: il centrocampista capitalizza al meglio il passaggio orizzontale di Rebic, infilando Montipò sotto le gambe. Si tratta della quinta sconfitta di fila per gli scaligeri, che però hanno dimostrato un miglioramento di atteggiamento che lascia ben sperare in vista del futuro.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico napoletano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, stasera la sua è sembrata una squadra di nuovo in fiducia... «I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria, hanno risposto alla grande facendo tutto quello che gli ho chiesto. Posso solo ringraziarli perché hanno dato tutto e sono fiducioso per il futuro, questa squadra giocando così può arrivare lontano».

Ha parlato in settimana di intensità, pressing e sacrificio: si sono visti? «Sono tutti fattori che ho visto in campo questa sera, anche perché c'era voglia di andare a contrasto e non perdere i duelli. Devo solo fare un applauso a questi ragazzi, devono continuare così».

Possiamo dire di aver ritrovato lo 'Spirito Hellas'? «Sì, e credo che l'applauso a fine gara dei nostri tifosi testimoni tutto questo. Dobbiamo insistere su questa grinta e su questa cattiveria, con questo spirito di partite ne perderemo poche. Meritavamo un altro risultato, resta un po' di amaro in bocca anche perché abbiamo affrontato i campioni in carica».

Autore del provvisorio gol del pareggio, il primo in Serie A alla sua centesima presenza con il Verona, Koray Günter ha espresso soddisfazione per l'atteggiamento mostrato dalla squadra. Queste le parole del difensore, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Una prestazione di carattere, la tua e quella della squadra... «Volevamo dimostrare che possiamo fare molto di più di quello che abbiamo fatto finora. Sono fiero della mia squadra e credo che, al di là del risultato, sia stata una bella partita in casa con la nostra tifoseria. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo giocato contro i campioni d'Italia. Ho visto un buon gioco da parte della squadra, abbiamo sicuramente cose da migliorare facendo un passo per volta. L'obiettivo è quello di mostrare voglia, grinta, fame e sacrificio. Con un po' di fortuna il risultato poteva essere migliore, ma per oggi ci teniamo stretti la buona prestazione: dobbiamo andare avanti così perché questa è la strada giusta».

Hai segnato il tuo primo gol in Serie A con il Verona nella partita numero 100 con questa maglia... «Sì, penso che queste cose facciano la storia. Ieri mi sentivo di fare un gol oggi e così è stato. Sono contento per il mio primo gol e ogni volta che posso dare una mano alla mia squadra. Credo che abbia ancora tanto da migliorare e da recuperare per dare sicurezza sia con la palla che senza. E' stata una serata importante con la mia famiglia allo stadio a cui ho dedicato il gol».