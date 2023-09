Hellas, al Mapei il primo ko. Baroni: «C'è rammarico, ma questa partita ci servirà per crescere»

Prima sconfitta in campionato per l'Hellas Verona, che dopo i successi contro Empoli e Roma cade al Mapei Stadium contro il Sassuolo alla terza giornata di Serie A.

La squadra di Marco Baroni, accusato il vantaggio neroverde firmato Pinamonti, è riuscita a rimettere le cose in equilibrio grazie al tiro-cross vincente di Ngonge, salvo poi subire nella ripresa la doppietta di Berardi, prima su azione e poi su calcio di rigore.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Mister c'è rimpianto per il risultato finale visto ciò che la squadra ha fatto vedere? «Sicuramente, ci servirà perchè la squadra non meritava questo risultato per quanto fatto vedere sul campo. Gli abbiamo tolto il palleggio, ma abbiamo commesso troppi errori. In queste partite è importante non perdere la palla in modo rischioso e noi lo abbiamo fatto. Questa partita sarà un'opportunità di crescita per la squadra e per il gruppo. La sosta ci permetterà di lavorare sui ragazzi che non hanno avuto una preparazione estiva all'altezza. Ho visto miglioramenti nella gestione del pallone, anche se purtroppo questi spassi in avanti oggi sono arrivati con un risultato negativo».

Un bilancio di queste prime tre giornate del suo Verona? «Oggi c'è rammarico. Il Sassuolo è una squadra forte e con tanta qualità: ho visto i miei ragazzi tenere molto bene il campo, ma quella di oggi era una partita alla portata e abbiamo buttato via dei punti. In questo momento ci concentriamo sul gruppo: la sosta ci permetterà di lavorare per 15 giorni al fine di preparare al meglio il prosieguo del campionato».