Hellas, con il Lecce vittoria di peso nel cammino salvezza. Zaffaroni: «Prestazione da applausi»

Tra gli applausi del pubblico del Bentegodi, l'Hellas centra un altro risultato importante in questo inizio anno, vincendo contro il Lecce e avvicinandosi al quartultimo posto della zona salvezza.

Un successo di orgoglio che regala entusiasmo ai gialloblù, bravi nel conquistare tre punti vitali contro una diretta concorrente e rimanere in piena lotta per evitare la retrocessione. Dopo un avvio di gara di marca pugliese, la squadra di mister Zaffaroni passa in vantaggio con il colpo di testa di Depaoli agli sgoccioli di primo tempo, raddoppiando nella ripresa con Lazovic, innescato da Ilic il cui tiro, pochi istanti prima, era stato fermato dalla traversa.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, una prestazione che ha grandissimo valore: che partita ha visto? «I ragazzi sono stati bravissimi. Il Lecce veniva da tre vittorie e tre pareggi nelle ultime sei partite, e la settimana scorsa, a fine primo tempo, stava vincendo 2-0 contro il Milan, quindi erano senza dubbio una squadra in grande condizione. Era una gara complicata, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista mentale e nervoso, ma i ragazzi hanno risposto alla grande, leggendo bene i vari momenti della partita. Sono stati molto bravi nei duelli e a non mollare. Prima della partita ci eravamo detti che non dovevamo sbagliare l'atteggiamento e siamo riusciti a portare a casa un risultato importante. Sappiamo che siamo all'inizio e quindi bisognerà mantenere questa attenzione nel medio, lungo periodo. L'unica nota stonata di questa bellissima giornata è l'infortunio di Henry: attenderemo gli esami strumentali, ma ci tengo a fargli un grande in bocca al lupo».

Una vittoria non scontata, e la classifica ora dice 12 punti: quanto conta? «È importante la vittoria ed è importante anche la prestazione. Sono elementi fondamentali per proseguire il nostro cammino: in noi c'è la grande consapevolezza di essere all'inizio di un percorso che, ovviamente, sarà duro e complicato, ma come per tutte le altre squadre. Dovremo avere la forza e la capacità di tenere la testa bassa fino alla fine».

Tre punti conquistati davanti a una bellissima cornice di pubblico. Che valore ha per lei? «Come ho sempre detto, per noi i tifosi sono un elemento fondamentale. Il pubblico ti segue soprattutto quando la squadra ci mette tutto quello che ha dentro e indubbiamente in questa partita la squadra ha dato tutto. I ragazzi ci hanno messo l'anima in ogni situazione e hanno avuto l'atteggiamento giusto. Abbiamo sentito la curva e tutti i tifosi che ci hanno incitato dall'inizio alla fine: sappiamo che quando il tifoso del Verona vede una prestazione del genere, può diventare sicuramente il dodicesimo uomo».

A regalare il vantaggio gialloblù è stato Fabio Depaoli, a segno con un colpo di testa preciso a battere Falcone. Queste le parole dell'esterno di Riva del Garda, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Fabio, che sapore e che importanza ha questa vittoria? «È stato un successo fondamentale per il nostro cammino. Dovevamo battere il Lecce per avvicinarci alla zona che conta. Questa vittoria è arrivata con il nostro gioco, con il nostro atteggiamento: sono tre punti meritati».

Gol che arriva nella tua 150a presenza in Serie A, il secondo stagionale. Ci racconti che emozione è stata sbloccare il match? «L'emozione del gol è sempre la più bella che ci possa essere per un calciatore, però pensavo più alla squadra che a me stesso. Sono contento della vittoria e che siamo riusciti a portare i tre punti a casa».

Tre risultati utili in quattro gare da quando il campionato è ripreso: morale e fiducia, ora bisogna continuare così... «Abbiamo avuto la sosta per prepararci al meglio e penso che ci sia servita sia sotto il punto di vista mentale che sotto quello fisico. Dobbiamo continuare a lavorare così».