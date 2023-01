Hellas Verona - Lecce, le probabili formazioni | Hien e Ilic in campo nonostante il mercato

Finisce il girone d'andata e, per l'Hellas, è arrivato il momento di cambiare marcia.

Al Bentegodi ospite sarà il Lecce, in uno scontro salvezza importante che, come in occasione della sfida con la Cremonese, potrà dire molto sul proseguimento del cammino dei gialloblù verso la salvezza. Migliori in campo a disposizione, dunque, da una parte e dall'altra, al di là di ogni possibile voce di mercato. A proposito di trattative, la società scaligera ha di recente ufficializzato tre innesti per provare a risollevare le sorti in classifica: si tratta di Deyovaisio Zeefuik, Jayden Braaf e Cyril Ngonge. Se quest'ultimo ha preso parte a un solo allenamento, i primi due sono già stati sottoposti a dei test per verificare il livello di preparazione ed, eventualmente, capire se fossero pronti o meno a giocare. Per sapere se saranno o meno schierati bisognerà però attendere l'appuntamento fissato alle 15 di domani, sabato 21 gennaio, allo stadio Bentegodi.

I PRECEDENTI - Il Verona è imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie A contro il Lecce (3 vittorie e 2 pareggi) e ha vinto le ultime due in ordine di tempo (stagione 2019/20). L'ultima vittoria salentina contro l'Hellas nel massimo torneo risale al 4-2 del 7 gennaio 2001 (doppietta di Cristiano Lucarelli, Vugrinec e Osorio per i giallorossi, Emiliano Bonazzoli e Adailton per i gialloblù). Il Verona non ha mai perso in casa in Serie A contro il Lecce: quattro vittorie dell'Hellas (inclusa l'ultima datata 26 gennaio 2020, finita 3-0 con le firme di Dawidowicz, Pessina e Pazzini) e tre pareggi in sette sfide al Bentegodi.

QUI HELLAS VERONA - I fari sono puntati su Hien e Ilic, coinvolti in una trattativa ipotizzata con il Torino. Il difensore svedese, salvo sorprese, sarà comunque titolare al centro del terzetto davanti a Montipò, con Dawidowicz e Ceccherini confermati al suo fianco. Per la fascia di destra ancora Depaoli, che completerà la cerniera insieme a Tameze, Doig e lo stesso Ilic. In attacco non ci si attendono variazioni: Djuric sarà ancora una volta il terminale offensivo, alle sue spalle Kallon e Lazovic. Così il tecnico gialloblù nella conferenza stampa della vigilia: «Lecce? Sappiamo che loro vengono da sei risultati utili consecutivi, e come caratteristica hanno senza dubbio anche quella di vivere sulle ali dell'entusiasmo della promozione conquistata la scorsa stagione. Hanno giocatori che vogliono dimostrare di poter stare in questa categoria, fisicamente stanno bene e gli ultimi risultati lo stanno dimostrando. Sarà una gara molto insidiosa: non dovremo sbagliare atteggiamento. Fine dell'andata? Il tempo è una variabile importante, ma il nostro focus oggi è quello di pensare alla partita di domani senza lasciarci distrarre da altri pensieri. Dobbiamo essere concentrati sulla gara di domani sapendo che poi ce ne restano altre diciannove. Sappiamo che è una gara importante da non sbagliare, ma le diamo il giusto peso. Spirito e aggressività? Questa tipologia di gioco ha caratterizzato il gioco del Verona negli ultimi anni e questi sono i principi devono rimanere anche nel gioco di oggi. Domani si andranno ad affrontare due squadre che interpretano le partite in questo modo. Penso sarà un bel duello e noi ci proveremo in tutti i modi: sappiamo che sarà una battaglia, e che non dovremo sbagliare l'approccio alla partita da questo punto di vista. I nuovi? Ngonge farà oggi il primo allenamento e lo valuteremo. Zeefuik e Braaf sono arrivati a inizio settimana e sono reduci da un periodo senza partite ufficiali, hanno quindi giocato poco: in questi giorni abbiamo iniziato a testare la loro condizione per valutare quanto fossero pronti. Zeefuik è un esterno destro, può essere impiegato come quinto di centrocampo. Braaf lavora prevalentemente sulla trequarti, come caratteristiche tecniche è un ragazzo che ha qualità, come quella di poter saltare l'uomo nell'uno contro uno. Ci servono giocatori che abbiano voglia di provarci, di passare questi mesi 'dentro' quest'esperienza, sempre concentrati. A livello tattico vedremo comunque piano piano, per il momento dobbiamo cercare di portarli ad avere un'ottima condizione fisica. Ilic e Hien? Isak e Ivan questa settimana si sono allenati bene. Fanno parte del nostro gruppo e saranno convocati per la sfida di domani. Vittoria dello Spezia contro il Torino? Sinceramente penso che non dobbiamo farci influenzare dai risultati delle altre squadre: meno guardiamo la classifica e meglio è, non dobbiamo permetterci di sprecare energie in questo modo. Non sarà semplice, ma da qui alla fine dovremo avere molta forza mentale e la capacità di spendere energie solo per ciò che riguarda noi stessi. Pubblico? È un aspetto fondamentale per noi, sappiamo quanto i nostri tifosi siano importanti, e lo sono tanto più quando vedono l'atteggiamento che la squadra sta mettendo in queste partite. Noi dobbiamo assicurare ai tifosi il nostro massimo impegno: così facendo il pubblico di Verona può diventare il nostro dodicesimo uomo. Gli infortunati? Faraoni sta rispettando i tempi di recupero e comincerà a breve il lavoro sul campo come previsto. Per quanto riguarda Verdi penso che dalla prossima settimana rientrerà in gruppo con la squadra, mentre non conosciamo ancora bene i tempi di recupero di Hrustic».

QUI LECCE - Nel tridente di partenza spazio ancora a Colombo, con Strefezza e uno tra Di Francesco e Banda. A centrocampo intoccabili Hjulmand e Blin, mentre Maleh contenderà fino all'ultimo il posto a Gonzalez. In difesa, infine, out Pongracic e Dermaku: nella linea a quattro davanti a Falcone ci saranno Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo. Così l'allenatore giallorosso sull'avversario: «Scontro diretto importante, ma pensiamo soltanto a noi e alla nostra prestazione: il Verona non merita la classifica attuale perché ha tanti punti di forza. Ci vogliamo misurare, queste sono le nostre partite: vogliamo dimostrare anche la compattezza e la lucidità di questo gruppo. Servono queste componenti per portare via un buon risultato dal Bentegodi».

ARBITRO - Federico La Penna di Roma

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Djuric

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco