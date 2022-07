Hellas, Lazovic dal ritiro di Primiero: «Tre anni bellissimi a Verona, avanti su questa strada»

Darko Lazovic, esterno dell'Hellas Verona, ha parlato in occasione della conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di ieri, martedì 12 luglio, nell'Area Media del Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano.

Di seguito le principali dichiarazioni del centrocampista serbo, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Gli anni di Verona sono stati fin qui i migliori della tua carriera? «Assolutamente sì, sono stati fin qui tre anni bellissimi in cui siamo sempre arrivati nella parte sinistra della classifica. Dobbiamo continuare su questa strada».

Che obiettivo ti sei posto per la prossima stagione? «Viene prima l'obiettivo della squadra, ovvero la salvezza. A livello personale, iconvece, cercherò di segnare più gol».

Che differenze hai notato tra Tudor e Cioffi? «Ogni allenatore ha un proprio modo di lavorare, ma la squadra è rimasta la stessa. Ci conosciamo bene, e Cioffi vuole dare continuità a ciò che abbiamo già fatto. E' molto preparato, ci fa lavorare tanto e speriamo di fare bene anche assieme a lui».

Come prepari il prossimo campionato e il Mondiale? «Il prossimo sarà un campionato particolare. Spero di giocare anche il Mondiale, ma al momento non guardo così lontano. Cerco di preparami al meglio per l'inizio della Serie A e poi dopo penserò al resto».

Può essere l'anno del tuo connazionale Ivan Ilic? «Sì, può essere la sua stagione migliore anche perché sarà la terza per lui in Serie A».

La partita con l'Hellas Verona che ricordo con più piacere? «Ricordo con particolare piacere, in generale, il primo anno a Verona. Tutti ci davano per retrocessi in Serie B, e noi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Poi, anno per anno, ci siamo confermati a quel livello, e anche nella prossima stagione dovremo ripeterci in questo senso. Dobbiamo guardare al presente e a raggiungere la salvezza col nuovo mister».

Cosa significa avere il DNA Hellas di cui parla mister Cioffi? «Non mollare, fare sempre il massimo e lavorare sodo. Siamo un gruppo sano, che viene prima di ogni singolo, ed è quello che dobbiamo mantenere».

Come è migliorato il Club da quando sei qui? «Posso solo parlare bene del Verona, abbiamo vissuto tre anni bellissimi, raggiungendo sempre i nostri obiettivi e andando anche oltre le aspettative. Speriamo di migliorare e fare ancora meglio».