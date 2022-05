Hellas Verona, Lasagna vince il 'Sante Begali'

Kevin Lasagna vince la tredicesima edizione del premio 'Sante Begali'.

Nella mattinata di ieri, mercoledì 11 maggio, si è concluso il sondaggio realizzato dalla società scaligera, in collaborazione con L'Arena, utile per decretare chi, tra i cinque finalisti, si sarebbe aggiudicato il riconoscimento dedicato alla memoria dell'ex gialloblù, scomparso nel 2008 e ricordato per il grande spirito di fair play in campo.

Tra i calciatori più corretti in rapporto ai minuti giocati in questa stagione, ossia Lorenzo Montipò, Darko Lazovic, Kevin Lasagna, Bosko Sutalo e Gianluca Caprari, i tifosi hanno scelto e votato proprio l'attaccante mantovano. In occasione della sfida col Torino, ultima casalinga al 'Bentegodi', che si terrà sabato 14 maggio (ore 18), Lasagna verrà quindi premiato nel pre-partita del match da Piergiorgio Begali, figlio di Sante ed ideatore dell'iniziativa.