Hellas Verona, Lasagna in cerca di rilancio: «Resto per dimostrare quanto valgo»

Kevin Lasagna, attaccante dell'Hellas Verona, è stato intervistato dalla Gazzetta di Mantova al termine di una stagione di alti e bassi.

Queste le principali dichiarazioni del giocatore gialloblù, che ha parlato anche del nuovo mister e del sogno di tornare in Nazionale:

«Campionato difficile? L'inizio della scorsa stagione è stato complicato perché mi sono infortunato mentre stavo ottimizzando la preparazione, il che per un giocatore di gamba come me è un bel problema. Poi mi sono sbloccato, anche se probabilmente con un po' di minutaggio in più avrei potuto esprimermi meglio. Io comunque sono rimasto concentrato e penso di aver dimostrato il giusto atteggiamento mettendomi a disposizione.

Permanenza? Sono contento che la società mi abbia blindato ancor prima dell'inizio del mercato, così come fatto a gennaio quando si parlava di un mio possibile addio. Non mi sono mai immaginato lontano da Verona. So quanto la società crede in me e quanto il presidente ha investito per portarmi all'Hellas, quindi voglio ripagare questa fiducia. Qui a Verona ci sono stabilità e progettualità, il che non è poco. Mister Cioffi? L'ho già avuto quando ero all'Udinese, lui era il vice-allenatore. Non vedo l'ora di cominciare a lavorare con lui. Italia? Mi piacerebbe tornare in Nazionale, questo è ovvio. So che non sarà facile, ma so anche di avere le possibilità di ritagliarmi il mio spazio. Non ho mai mollato e continuerò a migliorare.

Crescita? Negli ultimi anni sono migliorato nella gestione mentale, ora riesco a farmi scivolare addosso le situazioni extra-campo e a concentrarmi solo su allenamenti e partite. Più difficile la scalata dai dilettanti o rimanere ad alti livelli? Restare in alto. Dopo un paio di buone stagioni nelle serie inferiori, si trova una squadra di Serie A che scommetta su di te, mentre è complicato mantenersi su certi livelli. Servono lavoro e voglia di migliorare».