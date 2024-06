Hellas Verona: l'addio di Baroni adesso è ufficiale

La notizia era nell'aria già da diverso tempo, ma mancava ancora l'ufficialità, che è arrivata nella giornata di ieri. L'hellas Verona FC, infatti, ha comunicato l’interruzione consensuale del rapporto professionale con mister Marco Baroni. Il tecnico, che ha compiuto un vero e proprio capolavoro salvando la squadra gialloblù, sarà il nuovo allenatore della Lazio, al posto di Tudor.

Il ringraziamento della società Hellas Verona: "Il Presidente Maurizio Setti, a nome di tutto il Club, ringrazia mister Baroni per il lavoro svolto in questa stagione e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".