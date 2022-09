Hellas ko con la Lazio, Cioffi: «Risultato troppo pesante, l'atteggiamento è stato quello giusto»

L'Hellas lotta e battaglia, ma davanti non riesce a pungere, ed ecco che allora la Lazio ne approfitta capitalizzando al meglio le proprie occasioni.

Questa la sintesi del match dell'Olimpico, il cui primo tempo è combattuto a viso aperto da entrambe le formazioni. Nella ripresa, tuttavia, al 68' è però la squadra biancoceleste a trovare la rete del vantaggio con Immobile che, servito da Milinkovic-Savic, sigla l'1 a 0 con un colpo di testa vincente. Allo scadere, con i gialloblù di Cioffi sbilanciati, gli undici di Sarri chiudono poi la contesa in contropiede, siglando il colpo del 2 a 0 con il piazzato nell'angolino disegnato con precisione da Luis Alberto.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Un Verona che per larghissimi tratti ha giocato alla pari della Lazio, c'è rammarico per il risultato finale? «Trovo che il risultato finale sia pesante per come è maturato, penso meritassimo qualcosa in più. Ora andiamo avanti: martedì inizia una nuova settimana, dovremo lavorare al massimo in vista della Fiorentina».

L'atteggiamento e la squadra sembrano in costante crescita. Ci dà un parere sul percorso fatto finora? «L'atteggiamento che ho visto questa sera è quello giusto: siamo venuti qui e siamo riusciti per lunghi tratti a tenere testa alla Lazio. Potevamo essere più imprevedibili in certe circostanze e giocare di più nel primo tempo, ma questa non era certamente una partita semplice da affrontare».

Anche oggi tanti giovani in campo e tutti hanno fatto una buona prestazione... «Sì, credo che si stia costruendo partita dopo partita il giusto atteggiamento e lo spirito da Hellas, che ha sempre contraddistinto questa squadra. Questo deve darci la forza per continuare il nostro percorso verso il nostro obiettivo».

Sulla stessa linea di pensiero del mister anche Adrien Tameze, subentrato al posto di capitan Veloso già nel corso del primo tempo. Queste le parole del centrocampista, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Adrien, una prestazione di carattere contro una grande squadra come la Lazio... «Sono d'accordo, stiamo crescendo partita per partita. Oggi non era una sfida semplice, ma abbiamo trovato la strada giusta per costruire il nostro campionato e continueremo a lavorare duramente per migliorare sempre di più. Questa sera siamo riusciti a creare molte occasioni, ma ci è mancato il gol. Personalmente credo avremmo meritato di più».

Ora si prospetta un'altra trasferta difficile a Firenze la prossima domenica... «Abbiamo una settimana per lavorare e prepararci al massimo per affrontare questa sfida impegnativa. Sicuramente daremo tutto ciò che abbiamo e proveremo a raggiungere il miglior risultato possibile».