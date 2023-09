Hellas ko con l'Atalanta, Terracciano: «Dobbiamo crescere sotto ogni aspetto, e lavoreremo per farlo già con il Torino»

Il difensore dell'Hellas Filippo Terracciano ha parlato al termine di Verona-Atalanta, match valido per la 6^ giornata della Serie A 2023/24.

Queste le dichiarazioni del giovane esterno, figlio d'arte di Antonio, rilasciate ai canali ufficiali del Club gialloblù:

Filippo oggi avete dato tutto contro un avversario molto forte come l'Atalanta, che è passata solo di misura... «Sì la partita stasera è stata quella che ci aspettavamo, con tanti duelli, e dovremo lavorare di più per vincere più seconde palle e aggiungere più qualità. Dobbiamo crescere sotto tutti gli aspetti: lavoreremo per farlo già contro il Torino in una partita che sarà caratterizzata proprio dai duelli. Chi ne vincerà di più credo che alla fine porterà a casa il risultato».

Parlando di te, sei stato il giocatore che ha vinto più duelli questa sera... «Purtroppo non penso faccia molta differenza oggi, sono solo concentrato sul portare a casa punti. Io provo sempre ad aiutare la squadra al massimo delle mie possibilità».

Stasera vi è mancato solamente il gol: su questo dovrete continuare a lavorare... «Dobbiamo sicuramente continuare a lavorare su questo aspetto. Sono contento che oggi sia tornato Thomas a darci una mano. Ora siamo focalizzati sul preparare al meglio la partita contro il Torino per provare a ripartire dalla prossima».