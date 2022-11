Hellas Verona - Juventus, le probabili formazioni | Si rivede Ilic tra i convocati gialloblù

Insolito turno infrasettimanale di fuoco al Bentegodi, con il Verona in campo contro la Juventus per cercare di fare lo sgambetto alla Vecchia Signora e, in questo modo, mettere la parola fine alla disastrosa trafila data dalle attuali otto sconfitte consecutive.

Il tecnico gialloblù Bocchetti non avrà a disposizione Faraoni, out per un problema muscolare rimediato contro il Monza, oltre allo squalificato Magnani, ma potrà contare sui rientri di Dawidowicz, Hien e Ceccherini che hanno scontato il turno di stop. Ilic si rivede finalmente tra i convocati dopo diverso tempo, e con lui c'è il connazionale Lazovic, inizialmente in dubbio dopo essere uscito malconcio dalla sfida dell'U-Power Stadium. Mister Allegri, dall'altra parte, non potrà contare sul supporto di due pedine fondamentali come Chiesa e Vlahovic, rimasti a Torino per recuperare al meglio dai rispettivi infortuni.

L'appuntamento è fissato alle ore 18.30 di oggi, giovedì 10 novembre.

I PRECEDENTI - Il Verona ha vinto due delle ultime cinque partite di Serie A contro la Juventus (2 pareggi, 1 sconfitta); dal 2020 in avanti ha ottenuto più successi solo contro Spezia e Cagliari (tre) nella competizione. L'Hellas ha vinto tre delle ultime cinque gare interne di Serie A disputate contro la Juventus (1 pareggip, 1 sconfitta), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 (5 pareggi, 4 sconfitte). In generale i gialloblù hanno battuto 12 volte i bianconeri in casa nel massimo campionato, contro nessuna squadra hanno ottenuto più vittorie.

QUI HELLAS VERONA - Rientri importanti per la retroguardi scaligera: dopo aver scontato il turno di squalifica, Dawidowicz, Hien e Ceccherini tornano a disposizione di mister Bocchetti e si contendono due maglie al fianco di Günter. Faraoni è di nuovo ai box per infortunio, e cederà dunque il posto a Depaoli sulla destra: probabile che Tameze torni in cabina di comando al fianco di Veloso, e che Doig completi la linea sulla sinistra (Lazovic è a disposizione, ma non è nelle migliori condizioni). Dopo il breve spezzone dell'U-Power Stadium, Verdi si candida per una maglia sulla trequarti: al suo fianco dovrebbe essere confermato Kallon, in appoggio all'unica punta Henry.

QUI JUVENTUS - Rispetto al successo con l'Inter, dovrebbe rivedersi dall'inizio Bonucci, favorito su Alex Sandro, così come Rugani, provato al posto di Bremer appena rientrato dall’infortunio, per completare il pacchetto arretrato davanti a Perin con Danilo. In mezzo al campo ancora Cuadrado e Kostic sugli esterni, conferme per Fagioli e Rabiot in zona centrale, recuperato Paredes che è in ballottaggio con Locatelli e potrebbe anche partire dall’inizio. Senza Vlahovic e Chiesa, rimasti a Torino per i rispettivi acciacchi, pronti a partire dall’inizio Milik e Kean con Miretti e Di Maria pronti a entrare a gara in corso. Questo il commento del tecnico bianconero Allegri: «Dobbiamo pensare al Verona, che negli ultimi anni ha battuto tre volte la Juventus. È una squadra fisica, che aggredisce e ha ottimi calcianti. Non meritano questa classifica, dovremo stare al loro livello dal punto di vista fisico. Dobbiamo fare una partita tosta per non buttare via il derby d’Italia e quanto fatto nelle ultime partite».

ARBITRO - Marco Di Bello di Brindisi

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Doig; Kallon, Verdi; Henry

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean