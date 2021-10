DIRETTA Hellas Verona - Juventus 2-0 | Mostruoso Simeone! Doppietta in tre minuti del Cholito

Allo stadio Bentegodi si gioca Hellas Verona-Juventus, match valido per l'11^ giornata della Serie A 2021/22.

Il tabellino LIVE

HELLAS VERONA - JUVENTUS 2-0

Reti: 11' pt e 14' Simeone

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Subito pressing alto dell'Hellas, con la Juve che commette alcuni errori nel fraseggio. Ritmo progressivamente in aumento.

5'. Primo squillo offensivo del Verona. Danilo anticipa il tentativo di filtrante per Simeone, rifugiandosi in corner.

7'. Occasione importante per i gialloblù, che recuperano palla sulla trequarti. Szczesny reattivo nel trattenere un tiro ravvicinato da parte di Lazovic, che si era ritrovato il pallone tra i piedi dopo una deviazione di Caprari.

8'. Chance anche per i bianconeri, con Dybala che arriva sul fondo crossando al centro per Morata. L'attaccante spagnolo non trova la sfera in un primo momento, colpendolo successivamente con il tacco. Respinge Montipò, Veloso è lesto nel liberare.

11'. Gol dell'Hellas! Simeone apre le danze. Arthur sbaglia lo scarico, servendo Barak. Il trequartista è libero di calciare dal limite, impattando contro l'estremo difensore polacco. Sulla palla vagante, però, è rapace il 99, che appoggia facilmente in rete.

14'. Raddoppio Verona! Altra perla del Cholito! Il centravanti argentino in stato di grazia: tiro a giro magnifico dal limite dell'area che si infila dritto sotto l'incrocio. Szczesny non può nulla.

15'. Tenta la reazione la Juventus. Dybala lascia partire un destro insidioso, che finisce però a lato della porta di Montipò.

21'. Partita fisica ora in mezzo al campo. Lotta aperta al Bentegodi.

25'. La pressione gialloblù non lascia respiro agli avversari. Altro recupero, con Faraoni riceve sulla zona di destra ma spara alto. Continua a spingere la squadra di Tudor.

26'. Ammonito Lazovic per una trattenuta su Cuadrado.

29'. Cartellino giallo anche per Danilo, colpevole di aver atterrato Caprari.

35'. Bello scambio tra Dybala e Morata. I due dialogano in area, la Joya non inquadra la porta con un sinistro potente.

36'. Ci prova ancora Dybala, questa volta di destra. Un'incornata non precisa che termina out senza troppe preoccupazioni.

40'. Percussione in area di Alex Sandro. La conclusione del terzino, però, si infrange sull'esterno della rete.

42'. Tiro al volo dalla lunghissima distanza per Dybala, che tenta la giocata impossibile per accorciare il tabellino.

44'. Traversa di Dybala. Sull'appoggio di Morata, l'attaccante argentino calcia col mancino sul palo opposto. Solo il legno ferma il numero 10 bianconero, il più pericoloso sin qui tra gli uomini di Allegri.

46'. Finisce il primo tempo: Hellas avanti due volte al Bentegodi contro la Juventus.

SECONDO TEMPO - Nessun cambio per le due formazioni.

48'. Dybala riparte pericolosamente come ha finito la prima frazione. Posizionato sul centro sinistra, tira ancora una volta a giro sul palo lontano. La traiettoria termina larga di poco.

51'. Simeone calcia defilato appena al di fuori del limite dell'area. Tentativo centrale, blocca facile il portiere bianconero.

55'. Cuadrado libera un destro da fuori, ma la sua rasoiata si spegne a lato.

57'. Ammonito Casale, entrato in ritardo su Dybala.

58'. Doppia sostituzione a centrocampo per Allegri: fuori Bentancur e Rabiot, dentro McKennie e Locatelli. Sulla punizione è bravo Montipò, che smanaccia con riflesso la deviazione in porta proprio del subentrato McKennie.

61'. Cartellino giallo sia per Faraoni che per Arthur: l'esterno per la trattenuta, il mediano per la conseguente sbracciata.

64'. Caprari corre veloce in contropiede. Arrivato al limite, rientra sul destro per il tiro, ma viene murato in angolo dalla difesa.

67'. Duplice cambio anche per Tudor: entrano Ceccherini e Sutalo al posto degli ammoniti Casale e Lazovic.

Le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

A disposizione: Pandur, Berardi, Kalinic, Lasagna, Cetin, Ceccherini, Cancellieri, Rüegg, Magnani, Bessa, Sutalo, Hongla

Allenatore: Igor Tudor

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata

A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Ligt, McKennie, Pellegrini, Bernardeschi, Kaio Jorge, Locatelli, Kulusewski

Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Livio Marinelli (Sez. AIA di Tivoli)

Assistenti: Margani (Sez. AIA di Latina), Scatragli (Sez. AIA di Arezzo)

NOTE. Ammoniti: Lazovic, Danilo, Casale