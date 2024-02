Hellas Verona-Juventus: ci sarà Swiderski nella sfida di sabato?

Si avvicina la sfida con la Juventus, in programma sabato 17 febbraio alle ore 18, e in casa Hellas Verona rimane ancora un piccolo dubbio sulla presenza di Swiderski, uscito anzitempo nella gara contro il Monza per un problema alla caviglia. Per l'attaccante, che si è allenato a parte, il check-up medico ha evidenziato una lieve contusione. E' ovvio che il polacco andrà valutato con il passare dei giorni, ma le sensazioni riportano un cauto ottimismo.

Il tecnico Baroni potrà contare, invece, sul ritorno sicuro di Tomas Suslov, che contro il Monza ha scontato un turno di squalifica.

Intanto al Bentegodi si va verso il tutto esaurito, con 24 mila posti già occupati tra abbonati e prevendita. Già al completo anche il settore ospiti. Negli altri settori possono accedere solo i residenti in Veneto e i tesserati dell'Hellas.