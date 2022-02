Hellas Verona, Jocic in prestito alla Pro Vercelli

Bogdan Jocic, dopo essere rientrato dal Metalac, è stato ceduto nuovamente in prestito secco alla Pro Vercelli fino al termine della stagione.

Con la squadra militante in Superliga, massima divisione serba, il giovane centrocampista gialloblù ha collezionato solamente una manciata di minuti, distribuiti in cinque apparizioni totali tra campionato e Coppa. Per lui, ora, una nuova esperienza di crescita in Serie C.

L'Hellas Verona, attraverso un comunicato, ha ufficializzato così il trasferimento a titolo temporaneo del classe 2001:

«Hellas Verona FC comunica la risoluzione consensuale con FK Metalac della cessione a titolo temporaneo del calciatore Bogdan Jocic.

Il centrocampista serbo classe 2001 viene contestualmente ceduto a titolo temporaneo, e più precisamente sino al 30 giugno 2022, a F.C. Pro Vercelli 1892».