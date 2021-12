Hellas, intervento riuscito per Dawidowicz. Il difensore: «Quattro mesi e ci vediamo in campo, forza Verona»

Operazione senza complicazioni per Pawel Dawidowicz, che però ha già chiuso la sua stagione.

Il difensore gialloblù ha infatti rimediato la rottura del legamento crociato nel corso degli ultimi minuti del derby col Venezia. Nonostante il dolore, pur di non lasciare la squadra in dieci, ha deciso di rimanere in campo e lottare fino alla fine. Uno sforzo che ha contribuito nella rimonta memorabile compiuta al 'Penzo' dalla squadra di Tudor.

Di seguito l'aggiornamento del bollettino medico diffuso tramite il sito del Club:

«Hellas Verona FC comunica che Pawel Dawidowicz è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore.

L’intervento, effettuato presso la Clinica Villa Stuart di Roma ed eseguito dal Professore Pierpaolo Mariani, è perfettamente riuscito.

Il calciatore polacco inizierà da subito il programma riabilitativo».