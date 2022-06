Hellas, interessa il giovane Carboni. Marroccu conferma: «Ci piace e ci stiamo lavorando»

L'Hellas Verona segue con interesse il giovane Franco Carboni.

Come riportato da Sky Sport, il nuovo direttore sportivo scaligero, Francesco Marroccu, ha incontrato l'agente Giuseppe Riso nella sede dell'Inter proprio per discutere della promessa argentina. Terzino sinistro classe 2003, Carboni è reduce da 2 gol e 7 assist in 28 presenze con la Primavera nerazzurra, ed è già stato convocato in Nazionale maggiore dal CT Lionel Scaloni.

Al termine dell'incontro, Riso ha dichiarato: «Abbiamo parlato di Carboni, è una possibilità concreta», mentre il dirigente gialloblù ha confermato: «Il giocatore ci piace e ci stiamo lavorando».

Sempre secondo Sky Sport, l'Hellas avrebbe già chiuso per il trasferimento del difensore con la formula del prestito.