Hellas Verona-Inter: finisce 2-2 la gara del Bentegodi

Finisce 2-2 la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Inter. Succede tutto nel primo tempo con la doppietta di Arnautovic e i gol di Suslov e Noslin. Nella ripresa i ritmi si mantengono buoni, con i nerazzurri che cercano il successo, ma le parate di Perilli e la traversa sul salvataggio di Vinagre, non cambiano il risultato. La squadra di Baroni, dopo aver ottenuto la salvezza settimana scorsa, festeggia davanti al proprio pubblico contro i campioni dì'Italia. Le due formazioni, pur avendo già raggiunto i rispettivi obiettivi, danno vita ad una gara intensa e ricca di gol. In classifica, l'Inter chiude in vetta con 94 punti, mentre il Verona a quota 38 raggiunge il 13esimo posto.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-INTER 2-2

Reti: 9', 45' Arnautovic, 16' Noslin, 37' Suslov

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Perilli; Tchatchoua, Coppola, Cabal (dal 66' Magnani), Vinagre; Serdar, Belahyane (dal 74' Dani Silva); Mitrovic (dal 74' Tavsan), Suslov (dall'82' Cisse), Lazovic (dal 66' Charlys); Noslin

A disposizione: Chiesa, Toniolo, Centonze, Dawidowicz, Patanè, Ajayi, Corradi, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

INTER (3-5-2): Audero (dal 67' Di Gennaro); Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries ( dal 56' Cuadrado), Barella (dal 67' Asllani), Calhanoglu, Frattesi, Dimarco (dal 56' Buchanan); Thuram, Arnautovic (dal 56' Sanchez)

A disposizione: Sommer, Sensi, De Vrij, Lautaro Martinez, Klaassen, Mkhitaryan, Pavard, Darmian, Bastoni

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Luca Zufferli (Sez. AIA di Udine)

Assistenti: Matteo Bottegoni (Sez. AIA di Terni), Fabrizio Lombardo (Sez. AIA di Cinisello Balsamo)

NOTE. Ammoniti: 30' Cabal, 61' Barella Spettatori: 22.447