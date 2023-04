Hellas Verona, presentate tutte le attività organizzate per celebrare il 120° anniversario

Sono state svelate nell'aula magna del Liceo classico Scipione Maffei nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 aprile, tutte le attività organizzate dall'Hellas Verona in occasione dei 120 anni della sua fondazione.

A raccontare questo storico viaggio è stato Marco Cattaneo, giornalista e conduttore televisivo, che prima di dare inizio all'evento ha lasciato la parola a Roberto Fattore, preside della scuola, che ha anticipato l'intervento del patron della società gialloblù, Maurizio Setti: «Ringrazio il preside Fattore per l'ospitalità e tutto il Liceo Maffei - ha detto -. È un piacere essere qui, dove tutto è iniziato, per vivere insieme un anniversario così importante. È il secondo grande anniversario, dopo quello per i 110 anni, che vivo a Verona: da allora ne abbiamo fatta di strada e ho voluto che tutto il Club si impegnasse per rendere questa settimana speciale per chi ha l'Hellas nel cuore. Quindi grazie a chi ha lavorato per rendere tutto questo possibile, grazie al preside e alla scuola per averci aperto le proprie porte e grazie per essere venuti qui stasera. In 11 anni abbiamo fatto finora un bellissimo percorso, mi auguro che continueremo a farlo».

«La storia dell’Hellas è la storia della città - ha aggiunto invece il sindaco Damiano Tommasi -. È doveroso per me essere qui e riconoscere ciò che il Verona significa per tutti noi: un punto di riferimento. Personalmente ho avuto la fortuna di fare un percorso con questa maglia, e di costruire la mia infanzia vivendo sulla mia pelle lo Scudetto dell'85. Ho festeggiato il 90° da calciatore della Prima Squadra e oggi festeggio il 120° da Sindaco. Per la nostra città il Verona è un valore aggiunto, è radicato nelle nostre vite, e ha segnato molte tappe della nostra vita».

Un percorso, più che una singola celebrazione, quello raccontato da Cattaneo che l'Hellas ha organizzato per celebrare questo importante anniversario, iniziato lo scorso 26 gennaio a Pressana, in provincia di Verona. In occasione del 110º anniversario della morte del professor Decio Corubolo, professore di greco del Liceo Maffei che nella primavera del 1903 diede vita e nome all'Hellas, una delegazione della società - guidata dal club manager Sandro Mazzola - si è recata infatti alla sua tomba per ricordarlo e rendergli omaggio.

La società ha poi voluto accompagnare, settimana dopo settimana, l'avvicinamento all’anniversario attraverso la realizzazione di un podcast dedicato ai luoghi della città legati alla storia del Verona. Dallo scorso 21 febbraio, infatti, sulle piattaforme audio streaming Spotify e Speaker sono online le puntate che raccontano 'la storia del Verona, attraverso i luoghi di Verona', che iniziano da dove la squadra è nata - il Liceo classico Scipione Maffei - e si concludono con lo stadio 'Bentegodi', che da 60 anni ospita le gare casalinghe dei gialloblù.

Altra importante iniziativa è stata la creazione di un logo ad hoc per celebrare l'anniversario, creato dall'Hellas in collaborazione con la realtà veronese Studio Fantastico. A questo nuovo stemma si lega poi indissolubilmente la maglia celebrativa prodotta da Macron per l'occasione, e che verrà indossata in occasione della sfida di sabato 8 aprile, Verona-Sassuolo. Queste maglie in seguito saranno messe all'asta, ed il ricavato sarà donato a Hellas Verona Foundation, la fondazione benefica gialloblù che da un anno sostiene alcune realtà veronesi come ABEO.

Oltre a logo e maglia celebrativa, l'Hellas ha realizzato, in collaborazione con Poste Italiane, il primo francobollo della storia italiana dedicato alla squadra di Verona. Infine, da oggi, martedì 4, e fino a venerdì, 7 aprile, la società ha deciso di aprire le porte dello stadio 'Bentegodi', dove - in collaborazione con l'Associazione Culturale Verona Hellas - ha allestito una mostra gratuita interamente dedicata ai 120 anni del Club.