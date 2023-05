L'Hellas perde i pezzi in vista dell'Empoli: si ferma Lazovic, nuovo stop per Lasagna

Oltre all'esterno serbo e all'attaccante ex Udinese, per la cruciale sfida salvezza in programma al Bentegodi contro gli azzurri non ci saranno nemmeno i già infortunati Dawidowicz, Duda e Doig