Hellas Verona, gli impegni dei gialloblù convocati in Nazionale

Sono nove i giocatori che parteciperanno alle gare con le relative Nazionali. Tra questi non ci sarà Ivan Ilic, chiamato dalla Serbia Under 21, ma costretto alla rinuncia dopo un trauma contusivo alla gabbia toracica

Mentre l'Hellas prosegue con gli allenamenti agli ordini di mister Igor Tudor, durante la sosta del campionato alcuni giocatori saranno impegnati con le relative Nazionali. In palio le Qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar 2022, oltre alle Qualificazioni agli Europei per gli Under 21.

Come riportato sul sito ufficiale del Club, saranno nove i gialloblù che prenderanno parte alle gare internazionali in programma nei prossimi giorni. Tra questi non ci sarà Ivan Ilic, che era stato chiamato dalla Serbia U21, ma che sarà costretto a rimanere a Verona a seguito di violento trauma contusivo alla gabbia toracica sinistra.

Di seguito sono riepilogate le convocazioni in Nazionale dei giocatori gialloblù e i relativi impegni.

ANTONÍN BARÁK (Repubblica Ceca)

Repubblica Ceca - Galles (08/10, Praga - Qualificazioni Mondiali)

Bielorussia - Repubblica Ceca (11/10, Kazan - Qualificazioni Mondiali)

MATTEO CANCELLIERI (Italia Under 21)

Bosnia Herzegovina - Italia (08/10, Zenica - Qualificazioni Europei Under 21)

Italia - Svezia (12/10, Monza - Qualificazioni Europei Under 21)

PAWEL DAWIDOWICZ (Polonia)

Polonia - San Marino (09/10, Varsavia - Qualificazioni Mondiali)

Albania - Polonia (12/10, Tirana - Qualificazioni Mondiali)

MARTIN HONGLA (Camerun)

Camerun - Mozambico (08/10, Yaounde - Qualificazioni Mondiali)

Mozambico - Camerun (11/10, Tanger - Qualificazioni Mondiali)

DARKO LAZOVI? (Serbia)

Lussemburgo - Serbia (09/10, Qualificazioni Mondiali)

Serbia - Azerbaijan (12/10, Qualificazioni Mondiali)

IVOR PANDUR e BOŠKO ŠUTALO (Croazia Under 21)

Croazia - Norvegia (08/10, Varazdin - Qualificazioni Europei Under 21)

Azerbaijan - Croazia (12/10, Sumgayit - Qualificazioni Europei Under 21)

DAVID FLAKUS BOSILJ (Slovenia Under 21)

Slovenia - Inghilterra (07/10, Celje - Qualificazioni Europei Under 21)

Albania - Slovenia (11/10, Elbasan - Qualificazioni Europei Under 21)

DIEGO COPPOLA (Italia Under 19)