Hellas Verona, gli impegni dei gialloblù convocati in Nazionale

Con il pareggio rimediato all'Olimpico contro la Lazio, si è ufficialmente concluso l'ottimo campionato dell'Hellas Verona di mister Igor Tudor.

Ora, a stagione terminata, alcuni giocatori saranno impegnati con le relative Nazionali. Come riportato sul sito ufficiale del Club, sono sette i gialloblù che prenderanno parte alle gare internazionali in programma nei prossimi giorni. Tra questi figurano anche i giovani Matteo Cancellieri, Nicolò Casale e Diego Coppola, chiamati dal ct dell'Italia Roberto Mancini per partecipare allo stage azzurro a Coverciano in programma tra il 24 e il 26 maggio.

Di seguito sono riepilogate le convocazioni in Nazionale dei giocatori scaligeri e i relativi impegni.

MATTEO CANCELLIERI, NICOLÒ CASALE e DIEGO COPPOLA (Italia 'A')

Stage a Coverciano dal 24 al 26 maggio

MARTIN HONGLA (Camerun)

Camerun - Kenia (04/06, Yaounde - Qualificazioni Coppa d'Africa)

Burundi - Camerun (08/06, Dar es Salaam - Qualificazioni Coppa d'Africa)

IVAN ILI? e DARKO LAZOVI? (Serbia)

Serbia - Norvegia (02/06, Belgrado - UEFA Nations League)

Serbia - Slovenia (05/06, Belgrado - UEFA Nations League)

Svezia - Serbia (09/06, Solna - UEFA Nations League)

Slovenia - Serbia (12/06, Oslo - UEFA Nations League)

BOŠKO ŠUTALO (Croazia Under 21)