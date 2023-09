Hellas, Hien dopo il pareggio col Bologna: «Vogliamo dimostrare di essere una squadra che corre e lotta fino all'ultimo minuto»

Il difensore dell'Hellas Isak Hien ha parlato al termine di Verona-Bologna, match valido per la 4^ giornata della Serie A 2023/24.

Queste le dichiarazioni del giocatore svedese, rilasciate ai canali ufficiali del Club gialloblù:

Isak, una grande prova di squadra oggi... «Sì sono d'accordo. Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, nel quale ci siamo creati diverse occasioni per segnare. Nel secondo tempo abbiamo accusato la fatica, ma abbiamo dimostrato di avere un'ottima chimica di squadra. Vogliamo dimostrare in ogni partita di essere una squadra che corre e lotta fino all'ultimo minuto: oggi ci siamo impegnati molto per conquistare questo punto».

Per te in particolare un'ottima prova contro un avversario difficile da affrontare come Zirkzee... «Zirkzee è un ottimo attaccante, lo avevo affrontato anche lo scorso anno senza conoscerlo e ne ero rimasto impressionato. Stasera sono rimasto concentrato per tutto il corso della gara, ho fatto di tutto per aiutare i miei compagni. Era necessario essere al top della concentrazione perchè Zirkzee è un giocatore che può fare molto male se gli viene concesso spazio».

Con questo pareggio continua il vostro buon avvio di campionato... «È molto importante per noi cercare sempre di conquistare quanti più punti possibili. Come sappiamo lo scorso anno abbiamo affrontato una stagione complicata, specialmente all'inizio, quest'anno per noi era importante iniziare la stagione bene, era uno dei nostri obiettivi. Siamo sempre alla ricerca dei tre punti, ma oggi siamo comunque soddisfatti di aver conquistato un punto in questa partita difficile».