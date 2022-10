Hellas, anche Günter rinnova fino al 2025

Dopo quello di Marco Davide Faraoni, l'Hellas Verona ufficializza subito un altro rinnovo: anche Koray Günter si è infatti legato al Club gialloblù fino al 30 giugno 2025.

Il difensore, tramite un commento rilasciato direttamente ai canali della società scaligera, ha motivato così la sua scelta: «Sono molto felice, è un onore per me avere quasi tagliato il traguardo delle 100 presenze con questa maglia, mi rende orgoglioso. Ringrazio il Direttore Sportivo e il Presidente per la fiducia riposta in me, sono pronto a continuare a rappresentare questa maglia e questa città dando il massimo, come sempre. La maglia dell'Hellas è la più importante che ho vestito finora nella mia carriera. A Verona ho vissuto bellissime emozioni e ho costruito la mia famiglia, posso dire che i colori gialloblù ormai fanno parte di me. Stiamo lavorando duramente tutti insieme per raggiungere il nostro obiettivo. Il gruppo è unito, la squadra è formata sia da ragazzi di esperienza che da giovani di prospettiva. Insieme lavoriamo ogni giorno per raggiungere la quarta salvezza consecutiva».

Arrivato al Verona nel luglio 2019, il giocatore turco classe 1994 ha collezionato finora 98 presenze con la maglia gialloblù, distribuite tra match di Serie A e Coppa Italia, realizzando una rete e cinque assist totali.