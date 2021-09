Hellas Verona, dopo tre giornate Günter e Lazovic in testa a pari merito per il Premio 'Sante Begali'

A seguito delle prime tre gare di Serie A, difensore e esterno gialloblù si trovano in vetta alla classifica del riconoscimento assegnato ai giocatori più corretti in campo. Seguono Barak, Casale, Ilic e Montipò

L'Hellas Verona, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso nota la situazione provvisoria relativa al Premio 'Sante Begali', il riconoscimento dedicato alla memoria del grande ex gialloblù, a lungo capitano del Verona tra il 1949 e il 1962, scomparso nel 2008 e ricordato per la grande correttezza in campo.

Dopo le prime tre giornate della Serie A 2021/22, sono Koray Günter e Darko Lazovic a comandare la classifica. Il 'Begali', giunto alla tredicesima edizione, al termine della stagione verrà assegnato al calciatore gialloblu più corretto in rapporto ai minuti giocati.

Günter sinora non ha collezionato nessuna ammonizione nell'arco dei 270' giocati, così come Lazovic, che ha disputato per intero tutte e tre le prime gare del campionato come il suo compagno di squadra. Il secondo e terzo posto sono occupati, invece, rispettivamente da Antonin Barak e Nicolò Casale, con il centrocampista ceco che ha ricevuto una sola ammonizione all'interno dei 257' giocati ed il difensore veronese che non è mai stato sanzionato, ma ha collezionato meno minuti totali rispetto a Barak (188').

Infine, al quarto e quinto posto si classificano Ivan Ilic, nessun 'giallo' in 187', e Lorenzo Montipò, nessuna ammonizione in 180' disputati.

Questo il riepilogo dell'attuale classifica temporanea e dei vincitori delle scorse edizioni:

'PREMIO SANTE BEGALI' 2021/22 - LA CLASSIFICA

1 - Günter e Lazovic

2 -Barak

3 - Casale

4 - Ilic

5 - Montipò

'PREMIO SANTE BEGALI' - ALBO D'ORO

2009/10 Pensalfini

2010/11 Rafael

2011/12 Rafael

2012/13 Sgrigna

2013/14 Agostini

2014/15 Benussi

2015/16 Siligardi

2016/17 Bessa

2017/18 Romulo

2018/19 Di Carmine

2019/20 Silvestri

2020/21 Veloso

Ha la possibilità di aggiudicarsi il premio il giocatore che:

- non ha vinto nelle stagioni precedenti

- ha giocato almeno la metà delle partite

- non è mai stato espulso (espulsione diretta - concorre invece chi è stato espulso per somma di ammonizioni)

- è stato uno dei primi 5 in classifica finale a ricevere meno ammonizioni rispetto ai minuti giocati