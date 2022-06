Hellas, Guerrini nuovo Responsabile dell'Area Comunicazione

Dino Guerrini è stato scelto come nuovo Responsabile della Comunicazione dell'Hellas Verona.

A seguito della separazione con Andrea Anselmi, che ha ricoperto l'incarico nelle ultime tre stagioni, la società gialloblù ha scelto di puntare su di lui come figura principale di riferimento nell'area media.

Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Club di via Olanda:

«L'Hellas Verona FC comunica di aver affidato a Dino Guerrini il ruolo di Responsabile dell'Area Comunicazione del Club.

Dopo la laurea in Giornalismo ottenuta a Verona, Guerrini ha lavorato per 4 anni al quotidiano cittadino Corriere di Verona diventando giornalista professionista, e ha maturato un'esperienza decennale come Capo Ufficio Stampa delle società ChievoVerona e Verona Rugby, oltre ad aver collaborato nel corso dell'ultima stagione sportiva con la Lega Calcio Serie A.

Da parte di tutto l'Hellas Verona FC un caloroso benvenuto a Dino, con l'augurio di poter svolgere un buon lavoro all'interno del Club».