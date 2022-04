Hellas Verona, dal Giudice Sportivo una giornata di squalifica a mister Tudor

Il mister dell'Hellas Verona, Igor Tudor, a seguito dell'ammonizione rimediata con la Sampdoria per proteste, non sarà presente in panchina nella trasferta di Cagliari.

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha infatti squalificato per una giornata di gara il tecnico croato, che pertanto non potrà dirigere la squadra in occasione del prossimo match esterno in programma sabato 30 aprile (ore 15) e valido per la 35^ giornata della Serie A 2021/22.

Anche il difensore gialloblù Koray Günter, divenuto l'undicesimo giocatore della rosa con almeno 100 presenze in massima serie, ha rimediato un cartellino giallo contro i blucerchiati in occasione del fallo su Caputo che ha comportato il calcio di rigore. Si tratta della nona ammonizione rimediata dal centrale in questo campionato, quindi alla prossima scatterà in automatico la squalifica. Tra gli scaligeri diffidati figurano anche Ceccherini, Depaoli, Faraoni e Veloso.