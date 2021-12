Hellas Verona, dal Giudice Sportivo una giornata di squalifica a Magnani e Ceccherini

Emergenza in difesa per l'Hellas Verona in vista della prossima gara di campionato, l'ultima del 2021.

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A, infatti, ha squalificato per una giornata effettiva di gara Giangiacomo Magnani e Federico Ceccherini dopo l'incontro di Torino. Il primo ha rimediato un'espulsione diretta per una trattenuta su Sanabria da ultimo uomo, mentre il secondo era diffidato ed è stato punito con il cartellino giallo per un'entrata pericolosa su Praet, raggiungendo così il limite massimo di somma di ammonizioni (5).

I due calciatori gialloblù non potranno quindi prendere parte al match di domani, mercoledì 22 dicembre, allo stadio 'Bentegodi' contro la Fiorentina, sfida valida per la 19^ giornata della Serie A 2021/22.