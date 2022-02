Hellas Verona, dal Giudice Sportivo una giornata di squalifica a Günter e Casale

Problemi in difesa per l'Hellas Verona in vista della prossima partita di campionato.

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A, infatti, ha squalificato per una giornata effettiva di gara Koray Günter e Nicolò Casale per somma di ammonizioni (5). Entrambi, già diffidati, hanno rimediato un cartellino giallo nel corso della sfida dell'Olimpico. I due calciatori gialloblù non potranno quindi prendere parte al match in programma domenica 27 febbraio (ore 15) allo stadio Bentegodi contro il Venezia, valido per la 27^ giornata della Serie A 2021/22. Al loro posto si scaldano Bosko Sutalo e Panagiotis Retsos, che potrebbero completare la linea a tre con Federico Ceccherini, ma attenzione anche ad un possibile arretramento di Davide Faraoni. Da considerare, poi, l'alternativa data dal giovane Diego Coppola.

D'altra parte, provvedimenti più severi per la Roma, ultima squadra affrontata dagli scaligeri: due giornate e ventimila euro di multa per il tecnico Mourinho, due giornate per il preparatore dei portieri Nuno Santos, squalifica fino all'8 marzo per il direttore sportivo Tiago Pinto, e una giornata e cinquemila euro di multa per il preparatore atletico Stefano Rapetti.