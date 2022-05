Hellas Verona, dal Giudice Sportivo una giornata di squalifica a Günter

Per Koray Günter il campionato è finito con un turno d'anticipo: il difensore non potrà essere a disposizione di mister Tudor per l'ultima partita contro la Lazio.

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A, infatti, ha squalificato per una giornata effettiva di gara il centrale dell'Hellas Verona dopo aver raggiunto la somma di ammonizioni prevista (5), l'ultima rimediata proprio contro il Torino. Il calciatore gialloblù non prenderà quindi parte al match in programma per sabato 21 maggio (ore 20.45), all''Olimpico' contro i biancocelesti, valido per la 38esima e ultima giornata della Serie A 2021/22.

Tra gli uomini di Sarri è stato invece fermato per una giornata Patric, stoppato sempre per accumulo di cartellini gialli, il più recente dei quali arrivato contro la Juventus.