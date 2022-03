Hellas Verona, dal Giudice Sportivo una giornata di squalifica a Faraoni, Ceccherini e Ilic

Raffica di provvedimenti disciplinari per l'Hellas Verona, che dovrà fare a meno di tre giocatori squalificati in vista della prossima partita di campionato.

Oltre alla decisioni prese su società e tifosi, dopo la sfida col Napoli il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha infatti fermato per una giornata effettiva di gara Marco Davide Faraoni, Federico Ceccherini e Ivan Ilic.

Faraoni, espulso per doppia ammonizione al termine della gara a causa delle reiterate proteste rinvolte all'arbitro Doveri, dovrà anche pagare un'ammenda di 1500 euro perché (in quel momento) capitano della squadra scaligera. Ceccherini, anche lui già sanzionato dal direttore di gara, è stato invece allontanato dal terreno di gioco al minuto 83 per un fallo di mano commesso all'incirca nella zona di centrocampo. Ilic, infine, era diffidato e ha rimediato un cartellino giallo per un intervento in ritardo su Di Lorenzo.

Tutti loro non potranno quindi prendere parte alla trasferta in programma domenica 20 marzo (ore 15) allo stadio "Castellani" contro l'Empoli, match valido per la 30^ giornata della Serie A 2021/22.