Hellas Verona, dal Giudice Sportivo una giornata di squalifica a Faraoni

Niente Torino per Marco Davide Faraoni.

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A, infatti, ha squalificato per una giornata effettiva di gara l'esterno dell'Hellas Verona dopo aver raggiunto la somma di ammonizioni prevista (5), l'ultima delle quali rimediata contro il Milan. Il calciatore gialloblù non potrà quindi prendere parte al match in programma per sabato 14 maggio (ore 18), al 'Bentegodi' contro i granata, valido per la 37esima giornata della Serie A 2021/22.

Tra gli uomini dell'ex Juric è stato invece fermato per una giornata Wilfried Singo. Il laterale ivoriano, peraltro, sarebbe stato comunque assente: si è di recente sottoposto ad un intervento di addominoplastica per una sindrome retto-adduttoria dolorosa insorta alcuni mesi fa.