Hellas Verona, dal Giudice Sportivo una giornata di squalifica a Ceccherini

Come annunciato da comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha squalificato per una giornata effettiva di gara Federico Ceccherini, espulso dalla panchina nel finale di gara contro la Salernitana.

Il difensore gialloblù non potrà quindi prendere parte alla prossima gara in programma domenica, 16 ottobre (ore 20.45), al 'Bentegodi' contro il Milan, match valido per la 10a giornata della Serie A TIM 2022/23.