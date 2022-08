Hellas Verona, dal Giudice Sportivo due giornate di squalifica a Faraoni

Come annunciato da comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha squalificato per due giornate effettive di gara - da scontare in Coppa Italia - l'esterno dell'Hellas Verona Marco Davide Faraoni per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e condotta gravemente antisportiva.

È arrivata inoltre una sanzione di diecimila euro di ammenda per il Club gialloblù, inflitta «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori offensivi di denigrazione territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria». Mille euro di multa invece al Bari «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel settore sottostante chiuso al pubblico».