Hellas Verona, dal Giudice Sportivo una giornata di squalifica a Coppola

Niente Juventus per Diego Coppola.

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A, infatti, ha squalificato per una giornata effettiva di gara il difensore dell'Hellas Verona dopo aver raggiunto la somma di ammonizioni prevista (5), l'ultima delle quali rimediata sul finale contro la Sampdoria. Il calciatore gialloblù non potrà quindi prendere parte al match in programma per sabato 1 aprile (ore 20.45), all''Allianz Stadium' contro i bianconeri, valido per la 28esima giornata della Serie A 2022/23.