Hellas, dal Giudice Sportivo una giornata di squalifica più ammenda a Bocchetti

Salvatore Bocchetti, a seguito dell'espulsione rimediata con il Milan, non potrà essere presente in panchina nello spareggio dell'Hellas in programma contro lo Spezia.

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha infatti squalificato per una giornata di gara il vice tecnico gialloblù, che pertanto non avrà la possibilità di accompagnare la squadra in occasione del prossimo match fissato domenica, 11 giugno, alla Dacia Arena di Udine.

Bocchetti, oltretutto, dovrà pagare anche 5mila euro di multa «per avere - si legge da comunicato - al 27° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa».

Entra in diffida invece il centrocampista gialloblù Ibrahim Sulemana (quarta ammonizione).