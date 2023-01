Hellas Verona, dal Giudice Sportivo una giornata di squalifica più ammenda a Bocchetti

Salvatore Bocchetti, a seguito dell'espulsione rimediata con il Torino, non potrà essere presente in panchina nella prossima partita dell'Hellas in programma contro la Cremonese.

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha infatti squalificato per una giornata di gara il tecnico gialloblù, che pertanto non potrà accompagnare la squadra in occasione del prossimo match interno fissato lunedì 9 gennaio (ore 18.30) e valido per la 17^ giornata della Serie A 2022/23.

Bocchetti, oltretutto, dovrà pagare anche 5mila euro di multa «per avere - si legge da comunicato - al 43' del secondo tempo contestato una decisione arbitrale urlando un'espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale».