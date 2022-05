Hellas Verona, dal Giudice Sportivo ammenda di tremila euro per lancio di bengala

Squadra in casa

In relazione all'incontro di campionato tra Hellas Verona e Milan, terminato con la vittoria della squadra di Pioli per 1 a 3, il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto un'ammenda di tremila euro al Club gialloblù, punito per un comportamento irregolare adottato dai propri tifosi al 'Bentegodi'.

Il motivo della multa imposta, come si legge dal comunicato numero 280, è «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS».

Punita anche la società rossonera per la stessa dinamica, ma con una somma fissata a cinquemila euro.