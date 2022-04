Hellas Verona, dal Giudice Sportivo ammenda di cinquemila euro per i raccattapalle

Squadra in casa

In relazione all'incontro di campionato tra Hellas Verona e Genoa, terminato con la vittoria della squadra di Tudor per 1 a 0, il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto un'ammenda di cinquemila euro al Club gialloblù, punito per una motivazione un po' particolare.

La ragione della multa imposta, come si legge dal comunicato 233, è «a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato, per tutto il secondo tempo della gara, la regolare ripresa del giuoco, nonostante i numerosi richiami al Dirigente ufficiale».

Alla società ligure rossoblù, d'altra parte, è stata attribuita una sanzione di tremila euro «a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa cinque minuti l'inizio della gara».