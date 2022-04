Hellas Verona, dal Giudice Sportivo ammenda di diecimila euro per lancio di oggetti

Squadra in casa

Squadra in casa Atalanta

In relazione all'incontro di campionato tra Atalanta ed Hellas Verona, terminato con la vittoria della squadra di Tudor per 1 a 2, il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto un'ammenda di diecimila euro al Club gialloblù, punito per un comportamento irregolare adottato dai propri tifosi al 'Gewiss Stadium'.

Il motivo della multa imposta, come si legge dal comunicato numero 254, è «per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato alcuni oggetti potenzialmente contundenti nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS: infrazione rilevata dalla Procura federale su segnalazione dei Responsabili dell'Ordine Pubblico».