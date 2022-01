Hellas, dal Giudice Sportivo ammenda di diecimila euro per cori contro la Salernitana. Una giornata di squalifica a Ilic

Squadra in casa

Squadra in casa Hellas Verona

In relazione all'incontro di campionato tra Hellas Verona e Salernitana, terminato con la vittoria degli ospiti granata per 1 a 2, il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto un'ammenda di diecimila euro al Club gialloblù, punito per un comportamento irregolare adottato dai propri tifosi allo stadio Bentegodi.

Il motivo della multa imposta, come si legge dal comunicato 133, è «per avere suoi sostenitori, al 1° ed al 10° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria».

Nella stessa circolare viene inoltre disposta la squalifica per una giornata effettiva di gara a Ivan Ilic, in seguito all'espulsione diretta rimeditata nel finale di gara per un applauso irridente rivolto all'arbitro Dionisi.

Il calciatore gialloblù non potrà quindi prendere parte al match di domenica 16 gennaio, al 'Mapei Stadium', contro il Sassuolo, match valido per la 22^ giornata della Serie A 2021/22.