Hellas Verona, dal Giudice Sportivo ammenda di diecimila euro per cori contro il Napoli. Una giornata di squalifica a Bessa e Kalinic

Squadra in casa

Squadra in casa Napoli

In relazione all'incontro di campionato tra Napoli e Hellas Verona, terminato con un pareggio per 1 a 1, il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto un'ammenda di diecimila euro al Club gialloblù, punito per un comportamento irregolare adottato dai propri tifosi allo stadio Maradona.

Il motivo della multa imposta, come si legge dal comunicato 77, è «per avere la totalità dei suoi sostenitori ripetutamente intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, che venivano percepiti dai due collaboratori della Procura federale posizionati rispettivamente tra la panchina e il settore ospiti e (il secondo) a centrocampo».

Nella stessa circolare viene confermata la squalifica per una giornata effettiva di gara a Daniel Bessa e Nikola Kalinic, entrambi espulsi per doppia ammonizione nel finale di partita.

I due calciatori gialloblù non potranno quindi prendere parte al match di lunedì 22 novembre, in programma allo stadio Bentegodi contro l'Empoli e valido per la 13esima giornata della Serie A 2021/22.