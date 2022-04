Hellas, per battere il Genoa basta il gol di Simeone. Tudor: «Tre punti importanti in vista dell'Inter»

Con la vittoria per 1 a 0 conquistata col Genoa, raggiunta grazie alla 16° rete in campionato di Giovanni Simeone, l'Hellas Verona si è portato al nono posto a quota 45 punti in classifica.

Un'altra prestazione di successo per la squadra di Igor Tudor, che ha saputo sbloccare la gara già alle battute iniziali, passando in vantaggio al 5' con la zampata del Cholito. Dopodiché, tralasciando il palo colpito da Caprari, fondamentale il lavoro (specie a livello difensivo) per mantenere il risultato a proprio favore per tutto l'arco dei 90 minuti. Tre punti importanti che permettono ai gialloblù di andare a San Siro a sfidare l'Inter a cuor leggero, sapendo di poter battagliare al proprio meglio e di non avere nulla da perdere.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico croato al termine dell'incontro, rilasciate a DAZN e riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

«Che partita ho visto? Penso che quella di stasera sia stata una bella vittoria. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, nel quale abbiamo creato molto e avremmo potuto concretizzare di più. Nella ripresa si è giocato poco, ma abbiamo lottato con grande spirito di sacrificio a difesa del risultato. Sapevamo che il Genoa avrebbe impostato il match sulla fisicità, ma noi abbiamo dimostrato grande voglia di combattere, sportivamente parlando, e siamo riusciti a conquistare la vittoria. Sono contento perché questi sono tre punti importanti che ci caricano in vista del match di sabato prossimo contro l'Inter.

Se vivo sempre così intensamente le partite? Sì, le vivo con tutto me stesso. Penso che ogni allenatore se vuole fare questo mestiere debba vivere così non solo ogni match, ma anche ogni allenamento: l'atteggiamento deve sempre essere questo.

La sfida con l'Inter? Credo che la vittoria di ieri sera contro la Juventus abbia conferito loro grande entusiasmo. L'Inter è una squadra in lotta per lo Scudetto da inizio stagione: contro di noi avranno bisogno di vincere, ma noi non avremo nulla da perdere. Penso che sarà una bella sfida: andremo a San Siro a fare la nostra partita».

Prestazione attenta e di sostanza per Koray Günter, come da parte di tutta la difesa gialloblù, che è riuscita a non subire gol dai rossoblù. Queste le parole del centrale arretrato, anch'esse riportate sul sito ufficiale del Club scaligero:

«Che battaglia per tutti i 90 minuti… Vero, e volevamo fortemente questi tre punti contro un avversario che, da quando è arrivato il nuovo allenatore, ha raccolto otto risultati utili consecutivi. Sapevamo ci sarebbe stato da lottare e ci siamo preparati. Oggi abbiamo giocato molto bene, adattandoci al gioco degli avversari, e non era affatto facile.

Partita sontuosa la tua, e clean sheet importante… Sono contento soprattutto per quest’ultimo, vorrei fosse così ogni partita. Noi giochiamo i maniera molto offensiva, quindi questo non è mai facile, ma sono orgoglioso dei miei compagni, oggi ci abbiamo messo il cuore.

Parlando di difensori, oggi ha debuttato in gialloblù Frabotta… Sono contentissimo per lui, si è meritato questa serata e penso aiuterà ancora molto il gruppo.

Sei al terzo anno qui, un bel periodo per la tua carriera, e stai per diventare papà… Questa è la più bella cosa che mi potesse capitare. Parlando del campo invece, posso dire che la mia carriera è cambiata molto in gialloblù. Sono veramente contento qui, e ringrazio chiunque abbia creduto in me, dal Club al gruppo, passando per gli allenatori e sino ai nostri tifosi. Spero questa stagione finisca ancora meglio delle altre, non abbiamo intenzione di fermarci.

La prossima gara contro l’Inter vedrà di fronte due dei due migliori attacchi del campionato… Sarà una bella sfida per noi, contro avversari di grande qualità e che lottano per lo Scudetto. Noi possiamo metterli però in difficoltà, lavoreremo duro questa settimana per farlo».