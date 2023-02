Hellas Verona - Fiorentina, le probabili formazioni | Faraoni è pronto a tornare titolare

Un'altra grande sfida attende l'Hellas, che si appresta a ospitare la Fiorentina nel posticipo del lunedì.

I gialloblù, reduci dalla sconfitta di misura con la Roma, proveranno ora a strappare punti preziosi per continuare nel migliore dei modi la rincorsa verso l'obiettivo salvezza. Lo faranno, come sempre, contando sull'appoggio del pubblico: davanti ai propri tifosi, il Verona recentemente sta avendo un grande rendimento, con tre vittorie e un pareggio: è infatti ancora imbattuto al 'Bentegodi' dall'inizio del 2023, e al momento solo Roma e Inter – con dodici punti – hanno un passo migliore nei confronti interni. Acquisita maggiore consapevolezza dopo le ultime uscite, gli uomini di Zaffaroni attendono una Viola qualificata in Conference che però, in campionato, non sta di certo vivendo la sua miglior stagione. Appuntamento dunque alle ore 18.30 di domani, lunedì 27 febbraio.

I PRECEDENTI - Il Verona non vince con la Fiorentina in Serie A dal 24 novembre 2019 (1-0 con gol di Di Carmine): da allora quattro pareggi e due vittorie viola; i toscani, che si sono aggiudicati per 2-0 il match d'andata, non battono l'Hellas entrambe le volte in uno stesso massimo torneo dalla stagione 2013/14. L'Hellas ha perso in sei delle ultime otto sfide casalinghe di Serie A contro la Fiorentina (1 vittoria e 1 un pareggio) e dopo il pari per 1-1 nello scorso campionato, potrebbe rimanere imbattuto per due partite al Bentegodi consecutive contro la Viola per la prima volta dal 2001 (tre in quel caso).

QUI HELLAS VERONA - Dubbi in difesa per Zaffaroni, reparto in cui l'unico certo di un posto sembra essere Hien. Ai suoi lati dovrebbero esserci Magnani e Dawidowicz, ma Coppola e Ceccherini restano in ballottaggio. Faraoni è recuperato a pieno, e per la prima volta dal suo rientro può quindi scalzare de Depaoli per la fascia di destra. Conferma certa in cabina di regia per Duda e Tameze, così come per Doig sulla sinistra. Djuric è ancora ai box dopo l’intervento al ginocchio: al centro dell’attacco ci sarà nuovamente Gaich, con Ngonge e Lazovic pronti ad agire alle sue spalle. Così il tecnico gialloblù nella conferenza stampa dell'anti-vigilia: «A che punto è il Verona? Diciamo che quando siamo partiti il 4 gennaio la situazione era difficile, quasi compromessa, ed il parere degli addetti ai lavori era sostanzialmente questo. In questo mese e mezzo abbiamo fatto una rincorsa importante e oggi il parere è cambiato, siamo a questo punto. Naturalmente ora il percorso diventa difficile, il rischio è quello di rilassarci dopo i tanti punti recuperati, ma ad oggi non abbiamo ancora fatto nulla di concreto nonostante la rincorsa. Penso che ci troviamo allo step successivo: dobbiamo fare il prossimo passo, ovvero aumentare i giri, l'intensità e la qualità, perché le partite che ci aspettano fino alla fine lo richiederanno. Dovremo avere questa forza sotto tutti i punti di vista, sapendo che appunto non abbiamo fatto ancora nulla in termini pratici. Stiamo lavorando per migliorarci, soprattutto nella fase offensiva: vogliamo arrivare presto ad avere un equilibrio tale che ci permetta di essere ancora più pericolosi davanti. Gara ancora più importante rispetto a quella contro lo Spezia? Al di là delle difficoltà attuali in campionato, per me la Fiorentina resta una squadra forte. In una stagione ci sono i momenti in cui non si raccolgono i punti che si meritano, ma ho visto molte loro partite: sono una squadra di qualità, organizzata, con lo stesso allenatore da due anni e quindi collaudata. È una squadra con molti giocatori di qualità in tutti i reparti. Per noi sarà una partita difficile, e quindi sarà una gara complessa per questo motivo. Non dobbiamo guardare la gara di Spezia o altro, ma le difficoltà delle nostre partite che dovremmo essere in grado di superare. Mi aspetto una gara di grande intensità e attenzione da parte nostra come sempre. Stanchezza? Credo sia fisiologico, può succedere a noi come anche alle altre squadre. Nel nostro caso si aggiunge anche l'aspetto nervoso di aver rincorso finora e dove non abbiamo margini di errore, ma in generale la squadra sta bene, sta lavorando bene facendo buone prestazioni. Inoltre bisogna sempre considerare anche l'avversario che si affronta: a Roma abbiamo giocato contro una squadra in condizione, che concede poco, e che era spinta dal suo pubblico. Lunedì dovremo fare una gara di grande intensità perché giocheremo contro un avversario forte e da tutti i punti di vista e dovremo essere al 100%. Valutazione sui diffidati pensando allo Spezia? Non dobbiamo fare molti calcoli di questo tipo. Siamo concentrati sulla sfida con la Fiorentina e guardiamo alla condizione fisica dei giocatori. Sarà un periodo molto intenso sia da un punto di vista fisico che anche mentale. Le eventuali scelte e i cambi sono sempre condizionati da tutti gli aspetti, anche da quello nervoso. Penso che una delle chiavi sarà il fatto che tutti i ragazzi da qui alla fine saranno impiegati, e tutti dovranno farsi trovare pronti. Variazioni in difesa? Penso che ad oggi nel calcio in generale non ci sia più una formazione titolare, ma che tutto venga valutato di settimana in settimana, di partita in partita. Tutte le domeniche ci sono 11 che iniziano più 4 o 5 cambi sistematici, penso sia l'evoluzione del nostro calcio. Gaich? Per le difficoltà del suo ruolo e della condizione con cui è arrivato non era semplice per lui, ed è stato anche utilizzato molto rispetto appunto alla sua condizione iniziale. Ha lavorato molto in queste settimane, mettendosi sempre a disposizione. Ha avuto un buon impatto e ora si sta assestando: deve continuare a lavorare dal punto di vista fisico e migliorare gli automatismi con la squadra con il tempo. Faraoni? Davide sta bene, si sta allenando con continuità. È stato fuori molto tempo ma ora è recuperato al 100% ed è pronto anche per giocare dall'inizio. Abildgaard? È un ragazzo arrivato da poco come Gaich. Gioca in mezzo al campo dove ha caratteristiche diverse rispetto agli altri: può darci fisicità e struttura come contro la Lazio. Sta lavorando molto perché in quel reparto abbiamo automatismi particolari, chi è nuovo deve abituarsi alle nostre dinamiche. Deve crescere dal punto di vista della gestione del pallone, diventare meno frenetico e più lucido. Anche dal punto di vista difensivo deve crescere, ma sarà un giocatore importante per il proseguo della nostra stagione. Ngonge? Cyril si è ambientato bene, è un giocatore con grandi qualità tecniche. Quando arrivi in un nuovo ambiente hai grande entusiasmo, poi ti assesti un po' e gli avversari iniziano a conoscerti. Deve continuare a lavorare come sta facendo, senza accontentarsi perché ha grandi margini di miglioramento. Doig? Josh sta bene, è un ragazzo che sta crescendo molto, anche dal punto di vista difensivo. Come altri giocatori è molto giovane e ha grandi margini di miglioramento, ma lavora molto bene e con serietà: sono convinto che continuerà a crescere. Infortunati? La situazione da questo punto di vista è la stessa della scorsa settimana».

QUI FIORENTINA - Superato il turno di Conference, la Fiorentina deve tornare a concentrarsi in campionato, dove la vittoria manca da gennaio. Terracciano è pronto a riprendersi il posto in porta, mentre resta in dubbio Milenkovic: in caso di forfait ci sarà Quarta con Igor, sulle fasce Dodo e Biraghi (ma occhio a Terzic). A centrocampo rientrerà l'ex Amrabat, e con lui sono confermati Bonaventura e Mandragora, anche se l'altro ex di turno Barak cerca un posto. In attacco si va verso la conferma del tridente visto con il Braga, con Gonzalez e Saponara (in vantaggio su Koamé) ai lati di Cabral, favorito su Jovic dal 1'. Così mister Italiano sull'avversario: «Il Verona molto temibile, specie in casa. È ripartito, è in un grande momento e dobbiamo controbattere a una squadra che ci darà filo da torcere. Anche noi dobbiamo ottenere punti e scalare posizioni, sarà una gara difficile tra due squadre che vogliono vincere. L'Hellas propone da qualche anno un certo tipo di calcio, aggressivo e giocato uomo contro uomo. Ripartono e attaccano l'area con ferocia, se non affrontiamo il match con la giusta attenzione possiamo andare in difficoltà».

ARBITRO - Federico La Penna di Roma

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Duda, Doig; Lazovic, Ngonge; Gaich

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara