Hellas Verona-Fiorentina: le probabili formazioni

Alle ore 15.00 allo stadio Bentegodi si disputerà la gara tra l'Hellas Verona e la Fiorentina. I gialloblù hanno vinto 14 delle 65 sfide contro i viola in Serie A (20 sconfitte e 31 pareggi chiudono il bilancio). Dawidowicz ha recuperato, ma dovrebbe partire dalla panchina. In casa Fiorentina potrebbero esserci molti cambi in vista del ritorno della semifinale di Conference League.

Le probabili formazioni

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Vinagre; Serdar, Duda; Noslin, Folorunsho, Mitrovic; Swiderski. All.Baroni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Kouamé; Nzola. All. Italiano.